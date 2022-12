Diputados rebeldes de Cambio Democrático comienzan a renunciar al partido para inscribirse en Realizando Metas

El diputado Alaín Cedeño quien hasta hace poco formaba parte del partido Cambio Democrático (CD), comunicó su renuncia al partido y anunció su inscripción al partido Realizando Metas (RM), liderado por el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli.

"Histórico, soy el primer diputado del partido Realizando Metas, RM tiene bancada de un diputado en la Asamblea Nacional, aprovechando lo acordado en el Directorio y Junta Directiva Nacional del CD", informó Cedeño en su cuenta de twitter.

En un evento político realizado este domingo en el circuito 8-6 (antiguo 8-10), Cedeño quien portaba una gorra amarilla con el logo del partido Realizando Metas, anunció que desde hoy (ayer) los 200 mil miembros inscritos en Realizando Metas tienen un diputado en la Asamblea Nacional.

La decisión de Cedeño se da luego de que el presidente de Cambio Democrático, Rómulo Roux instara el pasado 12 de diciembre a los denominados diputados rebeldes, a renunciar a esta agrupación política, justo en medio de un proceso interno de elección de convencionales para escoger en 2023 a una nueva junta directiva.

"Hoy en reunión de Junta Directiva Nacional, hemos aprobado darle libertad a los diputados electos de Cambio Democrático que quieran renunciar al partido, que lo hagan sin que se inicie ningún proceso de revocatoria de mandato", indicó Roux el pasado 12 de diciembre.

Esta exención, según informó en su momento Roux, estará vigente hasta el próximo 25 de diciembre de 2022.

Al respecto, Roux reiteró este lunes el pedido a este grupo de 15 diputados, liderado por la diputada Yanibel Ábrego, para que renuncien.

"El que no quiere renunciar que no renuncie. Yo he visto a diputados que andan por allí uniformados de otro partido político, que sepan que esa es una violación directa a los estatutos del partido Cambio Democrático y es una violación directa para expulsar a un diputado o a un miembro del partido. Yo les di su chance y se lo dio la junta directiva, y los que quieren renunciar, que renuncien y no habrá revocatoria de mandato", indicó.

Roux agregó que lo no quiere es ver que esos 15 diputados en enero o en febrero próximo, llorando porque el partido no los postuló.

"Yo les digo, ey... váyanse a otro partido político, que lo postulen allá, no te quedes en Cambio Democrático poniéndote una camisa de otro partido o apoyando a otro candidato de otro partido y decir que quiere correr con la bandera de Cambio Democrático. Cómo vamos a tener candidatos a diputados que están buscando el voto para otro candidato presidencial. Mi posición, la de la directiva y la del Directorio que voto 63 votos a favor y 4 en contra; es señores, cojan rumbo, busquen otro partido", concluyó Roux.