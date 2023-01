Adames, Torrijos y bases del PRD cuestionan reservas de candidaturas

La decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de reservar 144 cargos para que estos no vayan a elecciones primarias, sigue generando cuestionamientos a lo interno de esta agrupación política.

Por un lado, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames, quien ya ha anunciado sus intenciones de correr para diputado del circuito 8-3 y para presidente de la República, la reserva de estos cargos es algo que asegura "llama mucho la atención".

Según Adames, una de las premisas del PRD es la participación plena de sus dirigentes, sin ningún tipo de limitantes. "El hecho de reservar, sin análisis estadísticos y encuestas, llama mucho la atención. Yo exhorto a nuestras autoridades, de la cual formo parte, para que podamos verificar un real análisis de las mismas y elevar la consideración de participación de todos sus miembros [y garantizar] que salga el mejor", expresó.

Adames, quien es el primer vicepresidente del partido, agregó que no todas las posiciones deben ir a primarias, ya que allá donde el partido no ha tenido trayectoria histórica particular, se podrían hacer excepciones.

“Esa es mi opinión, respeto a todos los compañeros que consideren lo contrario; sin embargo, creo que el PRD es uno de los partidos que ha señalado históricamente que el que no aspira expira, entonces no debe permitir ningún tipo de condicionamiento hacia el hecho de que haya participación plena", enfatizó.

Por su parte, el expresidente de la República Martín Torrijos hizo alusión a la advertencia hecha por él a través de una nota enviada a la dirigencia del partido, poco antes del Directorio Nacional Extraordinario realizado el pasado domingo 22 de enero, en donde indicó que la democracia estaba secuestrada y que en el PRD estaba a punto de desaparecer, llamado que afirma fue en vano.

En un video divulgado la mañana de ayer domingo, Torrijos manifestó que quienes dirigen el partido están más empeñados en garantizar sus intereses, que en escuchar la voz de las mayorías que exigen decencia y democracia.

"Hoy existe un divorcio total entre las aspiraciones colectivas y el proceder de sus dirigentes, al extremo de que la mayoría de los panameños no se sienten representados por las personas que recibieron su voto", precisó.

Según el exgobernante, los responsables de tales medidas, no pueden "utilizar el torrijismo a su conveniencia para justificar lo injustificable".

Definió el torrijismo como la "prevalencia de la jerarquía sobre el rango, [la predominancia] de la consulta y la participación, la moral política, el combate al clientelismo y un firme compromiso con el cambio que aspiran los panameños".

Afirmó que actualmente existe una "desconexión social y política" en el PRD, producto de las "malas decisiones" que se acumularon con los años.

En tanto, el Movimiento de Bases para el Rescate Nacional, liderado por el ex secretario general del PRD, Pedro Miguel González, rechazó categóricamente la propuesta de la actual dirección del partido que afirman "cercena la democracia interna al intentar reservar cargos de elección popular en toda la geografía nacional".

Con esta medida, señala este movimiento, se coartan las aspiraciones de la membresía del partido y se violenta lo establecido el estatuto y la ley electoral, así como el derecho constitucional a elegir y ser elegido.

"Instamos a reconsiderar tal decisión, ya que en caso contrario no quedará más que presentar los recursos correspondientes para frenar tal abuso".

El movimiento también reiteró su rechazo al clientelismo que, afirman, se ha entronizado en las organizaciones políticas, incluyendo al PRD.