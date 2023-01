Las elecciones generales de 20224 serán en el mes de mayo. Shutterstock

Ricardo Martinelli ganaría las elecciones presidenciales si las elecciones fueran hoy.

El triunfo de Martinelli, según la encuestadora Gismo Services, sería con un tercio de los votos de los panameños que votarían por él.

Muy de cerca está el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien llegaría en segundo lugar con el 27% de los votos.

“Si consideramos el margen de error del estudio, Carrizo estaría muy cerca de Ricardo Martinelli”, plantea el análisis de la encuesta.

Blandón a solo dos puntos de alcanzar a Roux, según encuestadora

En tercer lugar se posicionaría Rómulo Roux, con un 11%, José Blandón tendría el 9% de los votos y Ricardo Lombana el 8%.

La muestra de la encuesta fue de 1.800 panameños en todas las provincias y la comarca Ngäbe Buglé.

La encuesta se realizó del 17 al 23 de enero de 2023, con un margen de error de + o – 2.3% y un nivel de confianza del 95%.

Este estudio, como todos los que se hagan al amparo del Código Electoral, está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados.

Al preguntar a los encuestados qué candidato podría ganar las elecciones presidenciales del 2024, un 29% mencionó a Ricardo Martinelli, un 26% optó por Carrizo y en el tercer los consultados optaron por Rómulo Roux.

En tanto, al consultarles sobre el candidato por el cual no votarían en el 2024, los resultados mostraron que el 32% no consideraría a Saúl Méndez; el 29% no votaría por Ricardo Martinelli, un 15% no votaría por Zulay Rodríguez, un 8% no votaría por Rómulo Roux, un 7% no votaría por Carrizo y un 6% descartaría a José Isabel Blandón.

El 33% de los panameños simpatizan o pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD); un 14% simpatiza con el partido Realizando Metas; un 12% simpatiza con Cambio Democrático, un 8% con el Partido Panameñista y un 6% con el Movimiento Otro Camino.

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, continúa liderando las preferencias del electorado panameño, sin embargo, la popularidad del vicepresidente Carrizo sigue en alza.

Un 12% de los panameños se inclinaría a favorecer a los candidatos independientes, sin tener hasta la fecha, un candidato fijo.

Por otro lado, con los programas orientados a promover el agro, una mayoría de los consultados, el 78% manifestaron estar de acuerdo con la forma en que han sido gestionados y el 77% aprueban el manejo de PANAVAC-19.

Sobre el manejo de los programas sociales, siete de cada diez panameños opinan estar de acuerdo con su desarrollo.

Las rápidas capturas de delincuentes y la gran cantidad de droga incautada está dando sus réditos a los estamentos de Seguridad, ya que existe una tendencia positiva en cuanto al manejo de esta en el país, donde más del 50% de los panameños consideran que se está realizando una buena labor.