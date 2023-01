Stoute: partidos y candidatos de libre postulación carecen de un programa político

José Stout, analista político Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Un país sin debate político e ideológico es más propenso a que sus dinámicas sociales terminen permeadas por prácticas clientelares y de corrupción. Así lo considera el analista político, José Stoute, quien estuvo este lunes en el programa Portada de La Estrella de Panamá.

“Se puede hacer política sin caer en la corrupción pero hay que tener formación política. Se ha construido un país desideologizado”, señaló.

Esta falta de formación política, subrayó el analista, merma las posibilidades de elevar la discusión sobre los principales problemas nacionales. Un ausencia de debate que termina relegado por las diferencias ligadas a figuras mediáticas y dominadas por el clientelismo.

Stoute indicó que en Panamá no hay diversidad ideológica entre los partidos políticos que participan en el ruedo electoral, lo que hace aún más pobre el debate nacional. “Solo hay dos países en toda América Latina, que no tienen un partido ni siquiera socialdemócrata, son Panamá y Paraguay”.

El analista destacó que existe una crisis no solo en los partidos, sino también en el mismo Estado. Una situación que evidencia en parte la falta de una propuesta de país tanto de dichos colectivos como de gran parte de las candidaturas “independientes”.

“En cuanto a la libre postulación (como los partidos) la pobreza intelectual es tan grande, que igual encuentras que no hay programa (político), pero hay personas valiosas en ese sector, no cabe la menor duda”, explicó Stoute. Remarcó que aunque desde la “libre postulación” se cuestionan los problemas, aún no ofrecen un propuesta coherente para enfrentarlos.

Con respecto a la situación del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Stoute considera que su crisis no solo se explica por las pugnas internas por el control de espacios de poder, sino también por lo que denomina una “ruptura” del colectivo con sus “raíces fundacionales”.

“Todos los partidos, en especial los que tienen cierta orientación socialdemócrata en su fundación, como fue el PRD (…) cuando quiebran sus raíces se separan de los fundamentos y por tanto dejan de representar al sector que les dio vida, ocurre que desaparecen (…) el PRD ya no representa a esos sectores”, dijo.

En relación a la designación que hiciera el Departamento de Estado de EE.UU. a el expresidente Ricardo Martinelli como corrupto, Stoute afirmó que esta medida podría tener efectos negativos no solo en la imagen del país, sino también en las iniciativas de Panamá para salir de las “listas grises”.