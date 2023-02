En opinión del economista y docente la solución a la crisis de las pensiones no requiere aplicar medidas paramétricas

Argote: Gobiernos no resuelven la crisis de la CSS para no perder el apoyo de sus donantes

Felipe Argote, economista y docente. Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Para el economista y empresario Felipe Argote la solución a la crisis del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) no tiene que representar un golpe a la calidad de vida de la población, mientras que la falta de decisión de los gobiernos, tiene que ver más bien con la presión de ciertos sectores de poder que estarían interesados en hacer negocios con las pensiones.

“(Los gobiernos) tienen miedo de perder el apoyo de sus donantes, que pretenden meterle diente a esos $7 mil millones que tiene la reserva de (la Caja de) Seguro Social y por esta razón no toman las decisiones que se necesitan”, señaló este martes en Portada de La Estrella de Panamá.

Rechazó además que la única solución sea aplicar medidas paramétricas y, por el contrario, planteó que existen opciones que no afectan a la población.

El también docente universitario explicó que el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demostró que las medidas paramétricas no son necesarias, porque la crisis no se debe al sistema solidario sino al sistema mixto que se implementó en el 2008.

“Las personas que están dentro de este sistema (mixto) solo les va a tocar el 25% de sus salarios que es menos de la mitad de lo que le toca ahora a un jubilado que, le toca poco. Eso quiere decir que los trabajadores jóvenes no se van a poder jubilar nunca porque no van a querer salir de sus puestos de trabajo con este porcentaje (tan bajo)”, subrayó.

Enfatizó que no es cierto que el sistema solidario es una pirámide. Remarcó que este se quedo sin fondos luego de que dejaron de ingresar nuevos cotizantes en 2008, que terminaron desde entonces en el sistema mixto o de cuentas individuales.

Sobre las propuesta de una posible privatización de la CSS, Argote lo considera un retroceso. Considera que Panamá debe avanzar a modelos de pensiones públicas y solidarias como ocurre en España o Inglaterra.

El economista también hizo referencia al debate sobre los mercados monopólicos en Panamá, sobre todo en sectores como el gas y los medicamentos.

“El precio del medicamento se va abajo si abren el mercado, no con una farmacia del Estado (...) un propietario de farmacia con registro sanitario que traiga la medicina, y seguramente los precios de las medicinas se viene abajo (...) (el gobierno ) está defendiendo al distribuidor y el monopolio”, aseveró y agregó “algunos quieren aplicar un modelo económico neoliberal vetusto pero eso modelo tiene algo bueno, es la apertura de mercado, pero esa parte no la aplican por que no les conviene”.

El docente destacó que el Gobierno al contrario de dar una solución ha puesto las cosas más difíciles para la población al punto de restringirle la compras personales de medicamentos en otros países donde salen más baratos. “Están defendiendo al distribuidor y a los monopolios. El Gobierno no quiere irse en contra de estos”.