Comisión de Elecciones de CD denuncia ante el TE irregularidades e intromisión de otro partido en comicios internos

La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del partido Cambio Democrático (CD) denunció este domimgo ante el Director Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral (TE), Osman Valdés, una serie de irregularidades que aseguran, se han registradas a lo largo del proceso electoral interno que realiza el partidoe desde horas de la maana para elegir a los nuevos convencionales de esta agrupación política.

Entre las irregularidades denunciadas por la CNEI están la no apertura a tiempo de algunos centros de votación, impedimento para acceder libremente a los centros de votación, y el ingreso de personas de otro partido en perímetros donde CD realiza su proceso interno.

La misiva enviada al Director Nacional de Organización Electoral del TE, fue firmada por los miembros de la CNEI, la cual preside Ovigildo Herrera. Cedida

La queja fue enviada a través de una nota a Valdés en donde la CNEI advirtió que “ve con suma preocupación los hechos que se han estado presentando desde el momento de la instalación de las mesas hasta su apertura a las 7:00 a.m., que en algunos lugares no se dio a esa hora, incluso hasta esta hora 11:45 a.m., hay centros de votación que no han abierto”.

El organismo interno de CD informó que han recibido denuncias de grupos de campañas afines a una u otra nómina, en el sentido de que se les está impidiendo el acceso libre a los centros de votación y a otras estructuras se les permite sin ninguna restricción el acceso.

En cuanto al tema de la falta de apertura a tiempo de las mesas de votación, la CNEI indicó que se encuentra reunida en este momento en sesión permanente para emitir una resolución oportunamente.

Referente al acceso de las diferentes estructuras de campaña a los centros de votación, la CNEI exigió que cesen estas acciones y se le permita el acceso libre y democrático a todos los miembros del partido, y que la Policía Nacional esté a órdenes del TE y “no a órdenes de autoridades locales o diputados nacionales, lo que evidentemente los está convirtiendo en una fuerza coercitiva contra definidas estructuras de campaña que participan en esta elección”.

Señala la CNEI que otra de las violaciones es el incumplimiento de la Resolución CNEI/019/23, del 13 de marzo de 2023, publicada en Boletín No. 5299-B del 16 de marzo de 2023, donde se prohíbe la participación e ingreso de personas que no son miembros del partido Cambio Democrático a menos de 50 metros de los centros de votación, situación que trae como consecuencia provocaciones y que puede causar en algún momento enfrentamientos físicos y verbales que empañan notablemente el proceso interno de nuestro partido.

En torno a este último punto, de no cumplimento de la Resolución CNEI/019/23, la CNEI exigió a los Delegados Electorales del TE y la PN cumplir con lo dispuesto en la citada resolución.