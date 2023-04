Blandón se postula como precandidato a la Presidencia de la República

El presidente del partido Panameñista, José Blandón Figueroa, se postuló este domingo como candidato a la Presidencia de la República por esta agrupación política. "Este es el principal partido de la oposición", exclamó Blandón al iniciar su discurso político ante sus simpatizantes.

Blandón al referirse a las campañas en las primarias iniciadas por candidatos de un partido de Gobierno y de un dirigente de oposicion señalado por actos de corrupción indicó que: "Yo no no escuchado todavía una propuesta sobre los problemas que abogian al país. No he escuchado propuestas para resolver el problema del desempleo, la situación del Caja de Seguro Social. El pueblo panameño quiere saber que proponemos, el cambio que proponemos hacer y como lo vamos a hacer".

"Aquí yo quiero comprometerme que como presidente de la República, vamos a presentar la primers semana de julio de 2024, una propuesta de ley en la Asambles para reformar la Ley 51 de la CSS. Hay muchas cosas que cambiar empezando por la administración y esa junta directiva que no funciona", detalló.