Gaby le reitera a Martinelli que no se vista que no va más

El candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, le reiteró hoy domingo al expresidente, Ricardo Martinelli, que no se vista que no va más, porque el pueblo PRD no se lo va a permitir.

Gaby, realiza por segundo día consecutivo una gira por el distrito de San Miguelito, donde se ha encontrado con miles de simpatizantes y copartidarios que le han mostrado su respaldo.

Segundo día consecutivo de gira por el distrito de San Miguelito. Cedida

Carrizo recorre hoy domingo los corregimientos de Amelia Denis de Icaza, Arnulfo Arias, José Domingo Espinar y Belisario Porras, acompañado por autoridades, líderes y precandidatos del distrito, entre ellos el alcalde, Héctor Valdés Carrasquilla, los diputados Raúl Pineda y Leandro Ávila, así como de los precandidatos, Luis Oliva, José Ruiloba, Maria Del Camen Vergara y los representantes Nicolás Barrios, César Caballero, Gertrudis Kirton y Dixia Delgado De Ah Chong entre otros.