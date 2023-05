Crispiano Adames visita Los Pozos, Pesé y Parita en Herrera

El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, visitó este sábado el circuito 6-2 en su gira electoral, específicamente en los corregimientos de Los Pozos, Pesé y Parita, en la provincia de Herrera, informó su equipo de campaña.

Mientras compartía con simpatizantes y copartidarios, Adames cuestionó la desconexión que existe con las comunidades, donde parece prevalecer la desidia, el olvido y el desprecio político.

El político, quien se apresta el 11 de junio ganar las elecciones internas del partido, dijo que “no es posible que el mecanismo que practicó Omar Torrijos Herrera de yunta-pueblo-gobierno no existe precisamente en un gobierno PRD”.

Y agregó: “No hay contacto, comunicación ni mucha menos coordinación alguna con las comunidades para atender las necesidades de acuerdo a sus prioridades”.

Adames indicó que luego de 10 meses de recorrido y patrullaje doméstico en el territorio nacional, el denominador común es el abandono a la mejor suerte, lo cual es un homenaje a la desidia y crueldad.

“En pleno siglo XXI no hay agua potable, no hay servicio de salud eficiente, educación de calidad, viviendas dignas, etc.”, advirtió Adames, quien aclaró que “ya es hora de volver al torrijismo para garantizar bienestar no solo a los PRD, sino a la mayoría de los panameños como lo sabe hacer el PRD de Omar”, apuntó el precandidato presidencial.

Manifestó que la diplomacia del dólar ni la política del garrote nos intimiden porque el voto es secreto y detrás de la mampara tendremos a oportunidad de evaluar lo que han hecho realmente en estos cuatro años.