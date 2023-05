Crispiano Adames: 'Arraiján merece tener agua 24/7 y no han hecho nada al respecto en cuatro años'

Adames dijo a sus copartidarios que: "No nos dejemos marear porque, sin duda, el que no pudo con lo poco, no podrá con lo mucho"

El precandidato a la Presidencia de la República por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames afirmó este domingo que Arraiján merece tener agua 24/7 y "no han hecho nada al respecto, en cuatro años".

Adames, durante un recorrido por el circuito 13-1, de Arraiján, lamentó que en un país rico como Panamá y en un gobierno PRD, persistan los problemas de agua, salud, educación y seguridad en pleno siglo XXI.

Reiteró que el verdadero reto del PRD en estas primarias es volver al tipo de conducción que nos enseñó Omar Torrijos basado en la humildad, sensibilidad y solidaridad.

"No nos dejemos marear porque, sin duda, el que no pudo con lo poco, no podrá con lo mucho. Los ha dominado una conducta ciega e indiferente que no corresponde al PRD", agregó.

El precandidato rechazó la conducta ciega e indiferente con la se ha conducido el gobierno, pero que no corresponde al PRD.

"No nos dejemos marear y sáquemonos el clavo el 11 de junio porque el que no pudo con lo poco en cuatro años, sin duda, no podrá con lo mucho en cinco", advirtió Adames.

El dirigente perredista reiteró el llamado a votar masivamente en las primarias del 11 de junio próximo, para evitar cualquier manipulación de los resultados.