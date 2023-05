El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de la jueza Baloísa Marquínez M., rechazó de plano el escrito de invocación de fuero penal electoral presentado por el abogado Luis E. Camacho González a favor de un expresidente de la República, Ricardo Martinelli, dentro del denominado caso New Business.

La decisión Marquínez se da de conformidad con lo establecido en el artículo No. 314 del acuerdo No. 7-1 de 15 de febrero de 2022, por el cual se aprueba el texto único del Código Electoral, publicado en Gaceta Oficial No. 29482-A.

El tribunal manifestó que la disposición antes adoptada, en virtud de la decisión emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante resolución de 11 de agosto de 2022, declara que es inconstitucional la resolución de 22 de marzo de 2022, emitida por el pleno del Tribunal Electoral, la cual dispuso revocar en todas sus partes, la Resolución 2-22 de 23 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral, quien había ordenado el levantamiento del fuero penal electoral del expresidente.

Por tanto, se ordenó se mantuvieran los efectos jurídicos de este fallo, o sea de la resolución 2-22 de 23 de febrero de 2022, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral dentro de la presente causa.

Asimismo, considera el Juzgado Segundo Liquidador que es importante resaltar que, sobre el fuero penal invocado, al existir un pronunciamiento en firme y ejecutoriado por parte de las autoridades administrativas electorales, de conformidad con el contenido del artículo 314 del acuerdo 7-1 de 15 de febrero de 2022, por el cual se aprueba el texto único del Código Electoral, publicado en Gaceta Oficial No. 29482-A, el cual refiere lo siguiente: “Una vez levantado el fuero electoral penal dentro un proceso, no será necesario solicitar nuevamente su levantamiento en caso de que el aforado adquiera nuevamente el fuero por cualquier otra situación”.

El partido Realizando Metas está en el proceso de escoger a su candidato presidencial y Martinelli es una de las figuras que busca ser el candidato presidencial.