Precandidato Quirós: Martinelli busca la impunidad y seguir saqueando al país

El precandidato por la libre postulación, Eduardo Quirós, aseguró que la elección de Ricardo Martinelli, como candidato presidencial en las elecciones primarias de su partido, es otra prueba más de la “decadencia de la política panameña y de la debilidad institucional”.

“Una vergonzosa elección en la que la suma de todos los votos representa menos que las firmas que tiene un precandidato independiente. Habiéndole sacado del bolsillo de los panameños más de un millón trescientos mil dólares, que bien harían en devolver al Tribunal Electoral”, aseguró Quirós, en una declaración.

Martinelli, quien ganó su candidatura presidencial con 57,340 votos de los 234,700 electores que estaban habilitados para votar, está a la espera de la decisión del Juzgado Tercero Liquidación de Causas Penales, por la investigación del caso "New Business".

“Se ha convertido en “candidato presidencial” al tiempo que es juzgado por corrupto y lavador de dinero. Más del “juega vivo legalizado”, escondiéndose de la justicia detrás de un estado de salud falso. ¡Esa es la propuesta para un país en crisis!”, precisó el precandidato por la libre postulación.

“Todos sabemos que su candidatura no es motivada por los deseos de crear bienestar para Panamá, sino que busca la impunidad y seguir saqueando al país”, aseguró Quiróz, quien dice que Martinelli “ha comprado un fuero penal electoral para seguir huyendo a la justicia”.

En su primer discurso, dice Quirós, que Martinelli propone la violencia a los panameños diciendo “me tendrán que matar”.

Exigió a las autoridades electorales detener este tipo de discurso que ensucia más la política.

“Si en este país la justicia funcionara, Ricardo Martinelli no sería candidato a presidente ni a nada. El problema es que los políticos corruptos siguen burlándose de los panameños”, dijo.

A menos de un año de las elecciones generales el precandidato presidencial aseguró que “Panamá no se parece a Martinelli. Lo sé porque lo he caminado de frontera a frontera nuestro país. No somos corruptos ni lavadores. Somos mejores que eso”.

Es hora de actuar, de ser conscientes de la ruta criminal y autoritaria en la que nos quieren meter. Es hora de elegir la honestidad, la decencia, el futuro de nuestros hijos y nietos. Es hora de solucionar los problemas de los panameños y no robarse su futuro.