Diputado Tito Rodríguez acepta que usó 'argumentos y falacias' en las elecciones internas del partido Molirena

El diputado Tito Rodríguez Mena, diputado del circuito 8-9 por el partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) reconoció en un comunicado público, que su facción en las elecciones internas utilizó “argumentos y falacias, provocadas: por el apasionamiento político que genera la contienda electoral” en contra de la nómina del también diputado y copartidario, Francisco “Pancho” Alemán.

En el escrito, Rodríguez Mena avaló el triunfo de Alemán, quien con 344 votos logró la reelección para un periodo de 5 años más; mientras que él logró 144 votos.

Rodríguez Mena también detalla en cinco puntos los diferentes “argumentos y falacias”, que empleó su nómina, con el fin de obtener el apoyo de los miembros del partido, y los hizo público con el fin de “corregir estos errores que seguro fortalecerán el devenir del Molirena”:

1. Nuestros primeros ataques fueron destinados a desacreditar tanto a la gestión del entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, como a la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, ambos miembros del partido, con la intención de debilitar el liderazgo del presidente del partido para posteriormente llamar a una convención extraordinaria y cambiar al presidente del partido. Esto no se pudo lograr, ya que nuestro movimiento Rescate Molirena no contaba con la mayoría de los Convencionales, igualmente la solicitud de una convención extraordinaria fue rechazada por el TE que determinó que los electos en junta directiva deben culminar su periodo y no pueden cambiarse antes.

2. Nuestro movimiento Rescate Molirena continuó con los ataques mediáticos intentando que destituyeran a la directora de la Lotería, para que su reemplazo fuese alguien de nuestro equipo, por lo que presentamos sendas denuncias falsas contra la institución, como fue el caso la denuncia contra el Gordito del Zodiaco y de la devolución de billetes y realizamos mítines en sorteos de la Lotería con el fin de desprestigiarla ante la opinión pública. Estas denuncias fueron desvirtuadas posteriormente por el contralor general de la República, la Fiscalía Electoral y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

3. Para asegurarnos de alcanzar nuestro objetivo y debilitar de manera contundente al presidente del partido y su organización, realizamos campañas mediáticas de desprestigio a través de Entrevistas en medios de comunicación, noticieros, redes sociales y comunicados.

4. De la misma manera presentamos denuncia ante el Tribunal Electoral y Fiscalía Electoral, solo con el fin que se suspendiera el subsidio electoral del partido, pero las mismas no prosperaron, ya que el Tribunal Electoral, en sus auditorías al partido, determinaron que no existía ninguna irregularidad en el manejo del subsidio electoral por el partido Molirena.

5. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra los directores de organización electoral del Tribunal Electoral y contra los tres miembros de la Comisión Nacional de Elecciones del partido Molirena, con el fin de que fueran removidos de sus cargos y poder designar en la comisión de elecciones, miembros cercanos de nuestro equipo, estas denuncias fueron rechazadas y archivada por la Fiscalía Anticorrupción al no encontrar indicios de ningún acto ilegal por parte de los denunciados.

El diputado Rodríguez Mena, además, resaltó que las elecciones internas dieron muestra irrefutable del proceso dinámico y democrático que siempre ha caracterizado al Molirena. La Convención Nacional Ordinaria se realizó con la organización y supervisión del Tribunal Electoral, en coordinación con la Comisión Nacional de Elecciones del partido, con total transparencia y no se presentaron impugnaciones a las proclamaciones.