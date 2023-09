Directorio de PAIS está ‘muy en contra’ de integrarse a la alianza de CD y el panameñismo

Álvarez informó que este miércoles 20 de septiembre a las 10:00 a.m. sostendrán una reunión el Directorio Nacional, en la que analizarán las opciones

El presidente del Partido Alternativa Social Independiente (PAIS), José Alberto Álvarez, afirmó que el Directorio Nacional del colectivo está, en estos momentos, muy en contra de integrarse a la alianza pactada entre Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista.

Álvarez informó que este miércoles 20 de septiembre a las 10:00 a.m. sostendrán una reunión el Directorio Nacional, en la cual se va a tomar la decisión sobre el rumbo que tomará el partido de cara a las elecciones generales de 5 de mayo de 2024.

En tal sentido, manifestó que sobre la mesa hay dos alternativas, una es la de irse solos con candidato propio o irse en alianza con el Partido Popular, que tiene como candidato presidencial al exmandatario, Martín Torrijos.

Al ser consultado, si ya queda descartado que PAIS se integre a la alianza conformada por CD y panameñismo luego de que el Partido Panameñista los expulsara de las conversaciones Álvarez manifestó que el Directorio Nacional está muy en contra de una alianza en ese sentido, “eso es casi no probable”.

El dirigente señaló que como partido fueron maltratados por el Partido Panameñista que hasta llegó a emitir una resolución que excluía a PAIS de las negociaciones de alianza.

“En política uno suma no resta, la verdad que todas las personas que me encuentro en la calle me dicen que fue inconcebible que gente con tanta experiencia y que un partido con casi cien años, hicieran eso; pero bueno, lo hicieron y ellos tienen una resolución que les impide conversar con nosotros”, puntualizó.