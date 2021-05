Arranca la Liga Diamante de Atletismo (WANDA) 2021, en Doha, Qatar, 2021

Las ‘cosas raras’ del auto-apodado ‘Buen Gobierno’, menos en deporte, de ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, en la opinión del Coctel, que no es dueño de la verdad, no debían ocurrir teniendo una Asesora Legal, Magdelaen Griselda Ortega Díaz, Salario Mensual, $4,000.00 (01/12/2020). Director Técnico de Deportes y Recreación, Irving Jahir Saladino, $3,700.00+ $300.00 de Gastos de Rep. $4,000.00. (desde 2019). José David Friedman, Director de Arquitectura e Ingeniería $3,700.00 + $300.00 de Gasto de Rep. Total $4,000.00. Secretario General, Manuel Gustavo González Cortez, $4,700.00, (16/07/2020). Lo curioso es que el Jefe de Capacitación Deportivo, Abdiel Green, no cuenta, pues, ocupa ese cargo desde 01/01/1970, y tiene un salario miserable de $1,500.00 al mes.

Veamos que Darío Augusto Arrue Luna, Asistente Administrativo, $2,800.00 (02/09/2019). Letrada, Lorena Lya Berenguer Ríos, $2,500.00, (05/06/2020). Letrada, Irma Enith Rivera Toruño, $2,500.00. (07/10/2019). Ramón Arturo Cardoze Sánchez, Asistente Administrativo 1, $3,500.00, + Gasto de Rep. Octavio Antonio Pinzón, Periodista, $1,800.00, (16/08/2019). Jeannie Linette Lee Espino, Secretaria Ejecutiva 1, $2,500.00, (25/07/2019). Eric Augusto Pontón De Gracia, (Secretaria Ejecutivo 1, $3,500.00, (03/05/2016). Darién Orestes Quintana Escudero. Asistente Administrativo, $3,000.00, (15/07/2019). Gustavo Leonardo Padilla, Abogado 1, $2,500.00, (24/09/2019.

Como son nombramientos ‘políticos’ la casi totalidad en su ‘Buen Gobierno’, quizás por ello este ‘show’ según una publicación en la página 14 del Periódico Mi Diario, del 26 de mayo de 2021, del colega Víctor Bárcenas con título: “Nito Chequeó los trabajos en el Rommel”. ¡Al 77%!. “El presidente de la República de Panamá, Laurentino ‘Nito’ Cortizo, hizo un recorrido ayer por el estadio Rommel Fernández para conocer cómo van los avances de colocación de CÉSPED HÍBRIDO sobre la cancha del llamado “Coloso de Juan Díaz”. Cortizo estuvo acompañado por el ‘DG’ de Pandeportes, ‘El Nuevo Cacique’ Héctor Brands; por el técnico de la Selección de Fútbol Mayor de Panamá, Thomas Christiansen; y por el fútbol Gabriel ‘Gavilán” Gómez”.

FECHA LÍMITE. “En el evento se conoció que los trabajos llevan un avance del 77% de la obra y que deberán estar listos para jugar fútbol a partir del 25 de agosto próximo, por lo que la Roja disputaría sobre él los partidos del Hexagonal final de la Eliminatoria de Concacaf hacía el Mundial de Catar 2022, de llegar a esa ronda. Cortizo, (que debería tener presente en este acto al Director de Arquitectura e Ingeniería, José David Friedman Arrue,) entre otras cosas, aprovechó la oportunidad para empaparse del proyecto en una conversación que tuvo con los ingenieros de la obra, (los mismísimos de siempre), en donde les dijo claro “DE ESTO NO ME PUEDEN ECHAR CUENTO, Brother; ni de construcción ni de GANADERÍA”. “Aquí lloraremos de felicidad y de tristeza”.

Estos son pruebas irrefutables de que nuestro Presidente, ‘SE’, Laurentino Cortizo tiene CERO Interés en que el Atletismo es el “REY DE LOS DEPORTES”, en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos ODSUR, JCA y del Caribe, Juegos Bolivianos, Juegos Centroamericanos.

Una Nota Suelta de Atletismo Mundial, que preside Sebastian Coe, publicó: “100 UNOS/AS, para ver en Tokío”.

Carreras de Obstáculos. Como cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokío, sumamos a nuestra serie 100, que Hay que mirar en l periodo previo de los Juegos. Comienza con dar algunos nombres: Jasmine Camacho-Quinn de Puerto Rico, de 100 Metros/Vallas. Mejoró su propio récord a 12:32 para subir al 7° lugar en el Ranking Mundial, en Eugene en Abril. Camacho-Quinn, espera hacer más historia. Tratará de ser la 1ª mujer de Puerto Rico, de ganar una Medalla Olímpica.

Beatrice Chepkoech, (Kenya), 3,000, Metros con Obstáculos. Fue 4ª en los ‘JO’ de Río de Janeiro, Brasil, 2016.

Alison Dos Santos, (Brasil), 400 Metros con Vallas. Dawn Harper Nelson, (USA), 100 Metros/Vallas. La Campeona Mundial de Salto Triple, YULIMAR ROJAS, (Venezuela), comenzó su temporada olímpica en estilo, saltando 15:14 Metros, para ganar el Torneo ‘Toni Bonet’ en Ibiza, España, el pasado sábado. La venezolana que posee el Récord Mundial Bajo Techo que saltó 15:41 metros en febrero 2019, logró su 15:14 en el segundo asalto, y 15:01 en el cuarto asalto, pese a que estaba decepcionada con sus tres faltas.

Otra Nota Suelta: Recibí un Comunicado de Prensa, de Montreal, Canadá, Oficina Principal de la Agencia Mundial Anti-Dopaje, (WADA/AMA), que preside, Withold Banka, con fecha de 26 de mayo de 2021. Título Principal: “WADA anunció Observador Independiente para los Juegos de Tokío”. Contenido: “La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se complace para anunciar su Observador Independiente planead (IO) para Tokío 2020, que se extenderá del 23 de julio al 8 de agosto, y del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, respectivamente. El programa (IO) de WADA que complementa el monitoreo de cumplimiento de la AMA de eventos importantes que está designado a proporcionar supervisión e infundir confianza en ambos, deportistas y público en cuanto a la calidad, eficacia y fiabilidad de los Programas Antidopaje durante eventos importantes como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y otros eventos multideportivos internacionales.

Olivier Niggli, Director General de la AMA dijo: “Desde que lanzado en los ‘JO’ de Sidney 2000, el Programa de Observadores Independientes, Imparciales y Polivalentes, han ayudado a fortalecer entrega antidopaje, para más de 50 Eventos Importantes., ya sea en tiempo real durante los eventos, o a través de los informes que se entregan posteriormente. Gracias a este programa, se han realizado importantes mejoras a cómo se aplica la lucha contra el dopaje durante los grandes eventos; a cómo se administra el antidopaje después, o mediante informes que se envían posteriormente, gracias a este programa; importantes han hecho a cómo el programa antidopaje durante los grandes eventos todo ello destinado a una protección robusta a los deportistas.

Para los Juegos Olímpicos de Tokío el equipo estará nuevamente compuesta por EXPERTOS INTERNACIONALES en toda la gama de disciplinas antidopajes. Una mezcla WADA y otros Especialistas en Organizaciones Antidopaje, y observará todos los aspectos del Programa incluyendo.

1), Planificación de distribución de pruebas. 2), Selección de Competidores, 3), Notificación de Control de Dopaje, 4), Procedimientos de exención por uso terapéuticos (TEU). 5), Cadena de Custodio. 6), Análisis de Muestras y Resultados. EQUIPO DE OBSERVADORES INDEPENDIENTES, Tokío 2020: Dr. Francesca Rossi (ITALIA). Director de Pruebas de la Agencia Nacional Anti-dopaje de Francia (Presidente). DR. OSQUEL BARROSO, (Cuba).

Director Adjunto Senior, Laboratorios WADA. Dr. Georg Tsamas (Grecia), Gerente Senior. Normas y Armonización, AMA, (Vicepresidente). GINA HILL HERRERA, (Colombia). Gerente Pasaporte Biológico del Atleta, y AUT Agencia Nacional Antidopaje de Colombia.

Kenny Lee (República de Corea), Gerente, de la Oficina de Asia y Oceanía de WADA. MARISSA SUNIO (USA). Gerente Senior de Asuntos Legales de WADA. AYA NAKITANDA, (Uganda), Doctora en Medicina, y Presidenta de La Agencia Anti-dopaje de Uganda.

Otra Nota: Como la calle está durísima, no sé a quién está avalando, el ‘Nuevo Cacique’ de Pandeportes, el ‘HD’ Brands, en cuanto a la FEPABA. El ex ‘DG’ de Pandeportes, Edgardo Cerda, ‘Alías Rasputín el Monje Loco”, estaba apoyando a MARIO BUTLER, que inclusive llevó su labor a los privados de libertad en los cárceles. Pues bien, Flor Meléndez, según el ‘RP’ de FEPABA dio un Seminario para Entrenadores de Baloncesto, con 47 participantes de las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Panamá Oeste y de la capital, en la Arena Roberto Durán. Si la mayoría de Escuelas y Colegios no tienen Gimnasios que están funcionando, pregunto: ¿A dónde los entrenadores llevarán sus aprendizajes? Tomen nota. ¿Qué salario y quizás hospedaje recibe Flor Meléndez y su asistente de FEPABA?.

Otra Nota Suelta. Algo positivo del Presidente de ‘USA’, Joe Biden, fue el de otorgar VISA a la delegación cubana de Béisbol para viajar a USA, para buscar uno de los Cupos en disputa para el retorno del Béisbol a los ‘JO’ de Verano, después de su salida en los ‘JO’ de Beijing, 2008. Al parecer, la 2ª base del ‘Team’ de Cuba desertó.

Una Última Nota. Sobre el ‘Open de Natación de Puerto Rico el atleta de casa, Julio Horrego de 22 años, registró 27.84, ganando la presea de oro de los 50 Mts., Estilo Pecho, y récord Nacional. También ganó oro en los 100 Mts. Estilo Pecho, con 1:02.25, también Récord Nacional. Y los 200 Mts. Pecho 2:17.46. Según, mis pesquisas, participó, Edgar Crespo, (que ya pasó los 30 años). Ganó medalla de plata en los 50 y 100 Metros, Estilo Pecho, y no participó en los 200 Metros, Estilo Pecho. Tomen Nota. Sigue esperando La Universalidad’ para ir a Tokío, Japón, 2020. Así es.