El alto desempleo SÍ tiene solución

Panamá tiene muchísimos problemas, son todos de muy diversa índole, pero el mayor de ellos es, sin dudas, el desempleo. Él es la causa de muchos de los males que hoy gravitan sobre nuestra nación (crímenes, pandillerismo, robos, etc.). En 2013 el número de desocupados ascendía a 3.3 % y hoy día es de 7 % y, tal vez, aumente, constituyéndose en una gravísima situación, con implicaciones sociales que afectarían a toda la ciudadanía.

No soy pesimista, sino por el contrario, estoy convencido de que los próximos años el nivel de desempleo disminuirá notablemente.

El Gobierno nacional, afortunadamente, al igual que muchos panameños, tienen que tomar conciencia para que el “plan general” que promueve nuevas fuentes de trabajo funcione.

Es necesario dentro del “plan” que se disminuya sustancialmente el subsidio a los partidos políticos, que a través del Tribunal Electoral se viene haciendo. Estos millones de dólares podrían invertirse en obras que ocuparán mucha fuerza laboral. Los partidos políticos, por su parte, no dejarán de hacer sus campañas proselitistas; los obligarán los recortes, en los próximos cinco años, a trabajar más en campañas para recaudar fondos con colectas, cenas, rifas, etc. y no seguir recibiendo dinero sin hacer nada para ello.

Las instalaciones que se necesitarán para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 requerirán que se construyan varias obras que darán trabajo a muchos obreros. El que Panamá sea sede de esos juegos, ha sido criticado por algunos grupos que están viendo solo lo negativo y no los beneficios que este certamen internacional pueda darle al “plan” de más ocupación al trabajador.

El nuevo Centro de Convenciones de Amador. Será, indudablemente, una fuente muy atractiva para que las empresas extranjeras realicen sus exposiciones, etc. Esto le dará al país mucho dinero que podrá utilizarse en nuevos proyectos; además del aporte directo de personal necesario para su operación.

Existen otras obras, como el Cuarto Puente sobre el Canal, el Metro y el ensanche de la carretera a La Chorrera, el Corredor de las Playas, etc. que requerirán mucha mano de obra.

En cuanto al salario mínimo, la Comisión deberá ver este asunto con mucho cuidado. No sea que el aumento del mismo cause más mal que bien al obrerismo. Hay quienes buscan mejores salarios para los que tienen empleo; y, para los desempleados ¿qué?

El costo de la vida, sin discusión alguna, es muy alto. Así como hay muchas mentes trabajando en el “plan” para disminuir el desempleo, se debería ir pensando también en medidas para lograr la disminución del costo de la vida. Hay que ingeniarse con soluciones para mejorar el ingreso del obrerismo local, con el otorgamiento, por ejemplo, de bonos de productividad, etc. Como se dice en buen panameño, “se pueden comer los huevos, pero no matar nunca la gallina”.

Es decir que la actual situación económica del país exige que trabajemos, en medidas nuevas, y que nos apartemos del patrón que siempre ha regulado las relaciones obrero-patronales.

El Gobierno debe crear un “plan de emergencia” con un salario especial para darle trabajo a miles de desocupados: recogiendo basura, limpiando cunetas, pintando algunos edificios y otras obras que se necesitan y que no se hacen y contribuir con ciertos trabajos en las escuelas, algo parecido a lo que instruyó en EE. UU. el presidente Roosevelt en los años 30.

No asustemos al inversionista extranjero. Hagamos todos los esfuerzos por atraerlos. Nuestro futuro, en busca de mayor empleo, depende mucho de las inversiones nuevas.

