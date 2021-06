Una filosofía para el cambio en las organizaciones

La pandemia acrecentó las invitaciones a seminarios y conferencias virtuales sobre todos los temas existentes e inventados con propuestas que, al atenderlas, muchas dejaban un vacío indescriptible con una interrogante sobre si me estuviesen tomando el pelo. Incluso, la duda de si entendían los efectos inmediatos y a mediano plazo de la pandemia sobre el bienestar de cientos de miles de trabajadores y profesionales de clase media que tendrán serias dificultades en reajustar todo lo que sabían en materia de aptitudes para volver a ser competitivos en el escenario laboral.

Era evidente el apuro de muchos por aprovechar la facilidad de no tener que invertir en la puesta y organización de un evento presencial para poder vender sus ideas, ligeramente diseñadas, o simplemente para generar ingresos con el mínimo de esfuerzo. A mi criterio, era notorio que, en la presentación de sus propuestas, cualquiera que fueran (oportunidades de emprendimiento, nuevas tecnologías o sistemas informáticos, nuevos modelos administrativos, prácticas gerenciales e incluso los ahora famosos “coaches” para todo, etc.), a la gran mayoría les faltaba (y aún adolecen) de una plataforma filosófica fuerte y robusta que le diera credibilidad a su propuesta más allá del notable interés de generar dinero inmediato.

El pasado jueves 3 de junio, decidí atender una invitación a un evento virtual en el marco del Día del Gestor de Recursos Humanos, en la cual la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá presentó la: “Gestión del conocimiento: la Sustancia Infinita de nuestro Capital Humano”. Confieso que este campo administrativo y sus actividades para las empresas no es un área de trabajo que me ha llamado mucho la atención. De lo que he podido observar a lo largo de los años, más son las dudas que me han embargado sobre el potencial de estos equipos de trabajo (más que todo en las empresas muy grandes), que la efectividad de la cartera de procesos y actividades que manejan. Pero esa es mi opinión.

Al escuchar la presentación que hiciera Mónica Filos, creadora de “Sustancia Infinita”, encontré la diferencia que no había logrado validar de otras experiencias en el tema del Recurso Humano, o Capital Humano que es el nuevo término que se utiliza y, como ya dije, la diferencia en las ofertas que me presentaban para eventos y propuestas virtuales desde el inicio de la pandemia.

Hay una clara y bien fundamentada filosofía que sustenta el propósito. Mónica Filos explica que: “Este nombre responde a un concepto de [René] Descartes, el mismo que dijo “pienso, luego existo”, implicando que todo conocimiento hay que pasarlo por el tamiz de la duda. Hoy en día, la neurociencia nos ha aclarado lo obvio. No pensamos primero. Primero sentimos. Son 6 las emociones básicas de todo ser humano (miedo, ira, alegría, tristeza, sorpresa y asco) y físicamente, el cuerpo nos da manifestaciones de cada una de ellas ANTES SIQUIERA de haber pensado algo”.

Creo que con ese enunciado tenemos por donde comenzar en términos de “pensar” en la filosofía alrededor de su propuesta, con la aspiración de ofrecer nuevos enfoques a las organizaciones, particularmente en este momento en que ya la tarea de preparar nuevas visiones en materia de lo que requerimos del Capital Humano nos ha asaltado desde marzo pasado de 2020.

En su portal, www.sustanciainfinita.com, que los invito a explorar, el equipo liderado por Filos apela a “… esa metamorfosis constante en que incurre el espíritu humano (…). Aspira a construir una organización fundamentada en la capacidad infinita del ser humano para ser, saber, saber hacer y querer hacer; ese punto de encuentro que promueve el desarrollo integral de las personas como entes competentes, capaces, plenos y felices. Busca la trascendencia de la sustancia en las acciones del ser humano; en su cotidianidad, en su colaboración con su entorno familiar, laboral, comunitario, profesional, …”.

En las propuestas organizacionales por reorientar sus negocios, con el fin de aprovechar las oportunidades que la pandemia les ha traído (sí, cada evento, incluyendo los dramáticos, como el experimentado en el último año, ofrece una nueva oportunidad), el tema de la administración del Capital Humano, sin ser yo experto, como cualquier otro tema, debe estar fundamentado en una filosofía que, primordialmente, envuelva el beneficio del ser humano. Esta propuesta, a mi parecer, va dirigida a ese objetivo.

Comunicador