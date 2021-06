Llamemos las cosas por su nombre

Entre 2012 y 2017, las ventas de leches vegetales crecieron más del 60 %, y la leche de almendras obtuvo una participación de mercado del 64 %. Durante ese mismo período, las ventas de leche de vaca cayeron un 15 % (https://www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/us-non-dairy-milk-sales-grow-61-over-the-last-five-years). Es por eso que la industria láctea no quiere que las leches de almendras se llamen leche, sino bebidas.

El 15 de enero de 2019, el Instituto de Justicia (IJ) en los Estados Unidos entró en el debate sobre el uso del término leche para los derivados de plantas y presentó sus comentarios advirtiendo que la prohibición del etiquetado “confundiría a los consumidores, dañaría a las pequeñas empresas y plantearía serias preocupaciones sobre la Primera Enmienda”.

Ciertamente, si un consumidor está confundido acerca de la fuente de un producto etiquetado como leche de almendras, entonces ese consumidor tiene problemas más serios que estar confundido acerca de qué leche comprar. Y ningún Gobierno tiene el derecho ni el poder para cambiar el diccionario.

En su comentario, IJ citó una decisión de la corte federal de apelaciones que reivindicaba los derechos de libertad de expresión de Mary Lou Wesselhoeft, quien dirige una pequeña lechería en su granja en la Florida. Durante casi tres años, Mary Lou vendió leche descremada totalmente natural, un subproducto de la producción de crema. Durante el proceso de desnatado, la leche desnatada pierde casi toda su vitamina A natural que se encuentra en la crema. Su leche desnatada tenía exactamente un ingrediente: leche descremada. Así que, durante casi tres años, Mary Lou mercadeó y vendió su leche desnatada como leche descremada.

Sin embargo, sus etiquetas simples y veraces se ganaron la ira de los reguladores de Florida. En 2012, el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida allanó su lechería con dos órdenes de suspensión. La ley de Florida (basada en las regulaciones federales) prohibía la venta de leche descremada, a menos que se le agregara nuevamente vitamina A. Pero Mary Lou se enorgullece de vender solo productos totalmente naturales y sin aditivos, una filosofía empresarial que se vería socavada si fuera forzada a agregar vitamina A artificialmente.

Los reguladores le ofrecieron a Mary Lou una opción: dejar de vender su leche desnatada sin aditivos o dejar de llamarla leche descremada. Al negarse a dejarse intimidar por la sumisión, Mary Lou se defendió y, con el IJ, llevó al Departamento a un tribunal federal. En el caso Ocheesee Creamery LLC v. Putnam, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EU se puso del lado de Mary Lou y dictaminó que “el uso por parte de Creamery de las palabras 'leche descremada' para describir su leche descremada no es intrínsecamente engañoso” y está protegido por la Primera Enmienda. Además, la Corte determinó que la censura del estado era “claramente más extensa de lo necesario para servir a su interés en prevenir el engaño y asegurar estándares nutricionales adecuados”.

Ese razonamiento invalida la justificación de la industria láctea de que el etiquetado de algunos productos de origen vegetal puede llevar a los consumidores a creer que esos productos tienen los mismos atributos nutricionales clave que los productos lácteos, aunque estos productos pueden variar ampliamente en su contenido nutricional. Pero, como señaló el IJ en su comentario, “al igual que en Ocheesee Creamery, existe un enfoque obvio y menos oneroso que prohibir los términos, y ya se está utilizando: la etiqueta de información nutricional”.

Varios tribunales federales también han rechazado el argumento de que llamar “leche” a la leche que no es de vaca es engañoso. En diciembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EU desestimó una demanda contra Blue Diamond Growers que afirmaba que la compañía “etiquetó erróneamente sus bebidas de almendras como 'leche de almendras', cuando deberían etiquetarse como 'leche de imitación', porque sustituyen y se parecen a la leche de los productos lácteos, pero son nutricionalmente inferiores a ella”. En una opinión inédita de cinco páginas, el Tribunal rechazó fácilmente esos argumentos: “A pesar de cualquier parecido con la leche de vaca, la leche de almendras no es un 'sustituto' de la leche de vaca, porque la leche de almendras no implica literalmente sustituir los ingredientes inferiores por los de la leche de vaca”. Además, la leche de almendras no es “nutricionalmente inferior” a la leche de vaca, porque “dos productos alimenticios distintos necesariamente tienen diferentes perfiles nutricionales”.

El fallo del Noveno Circuito siguió a una decisión de un tribunal federal en California que bloqueó una demanda similar contra el fabricante de la popular línea Silk de leches alternativas. “Es simplemente inverosímil que un consumidor razonable confunda un producto como la leche de soya o la leche de almendras con leche de vaca”, escribió el juez Samuel Conti en su opinión de 2013. “Las primeras palabras en los nombres de los productos deben ser lo suficientemente obvias, incluso para los consumidores menos exigentes”. Conti también descubrió que la afirmación de los demandantes de publicidad falsa “extiende los límites de la credulidad”: “Según la lógica de los demandantes, un consumidor razonable también podría creer que el tocino vegetal contiene carne de cerdo, que el pastel de chocolate sin harina contiene harina o que los libros electrónicos son hechos de papel”.

Las palabras, por supuesto, pueden tener múltiples significados. Si bien la popularidad de las leches de nueces se ha disparado recientemente, no hay nada nuevo en describir el líquido vegetal como “leche”. La palabra “lechuga” comparte la misma raíz latina que “lactato”, debido al jugo lechoso de la planta. En el siglo XVII, Sir Francis Bacon escribió que “hay plantas que tienen leche cuando se cortan” y que los pistachos se pueden “convertir en leche de sí mismos, como la leche de almendras”. Dos siglos después, cuando Noah Webster publicó la primera edición de su Diccionario Americano del Idioma Inglés en 1828, la palabra “leche” tenía una segunda definición para “el jugo blanco de ciertas plantas”. Y cuando Charles H. Phillips solicitó una patente de antiácido en 1873, llamó a su remedio “leche de magnesia”, aunque el hidróxido de magnesio, como las almendras, no proviene de una teta.

Los consumidores no son estúpidos y están plenamente conscientes de que la leche de almendras y soya no fueron hechas por vacas. La insinuación propuesta por la industria láctea y patrocinada por agencias serviles como la FDA en EU y Copanit en Panamá, no solo va en contra del sentido común, sino que también viola la libertad de expresión que protege el derecho de los productores de alimentos saludables a llamar las cosas por su nombre.

Empresario, consultor de salud y asesor en salud pública.