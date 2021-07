Relevo torrijista, 40 años después

Hoy, 31 de julio, se cumplen 40 años de la fecha de desaparición física de nuestro principal referente, Omar Torrijos Herrera. Para los torrijistas es fundamental no solo realzar su ejemplo y su obra en estos momentos, sino también reflexionar sobre la importancia de aplicar hoy en día su ideario y método de gestión política. Pero no aplicarlo a rajatabla, utilizando las mismas herramientas y condiciones de hace 40 años, sino interpretar y traducir esos elementos básicos en función de la realidad del siglo XXI.

En las actuales circunstancias es mucho más relevante, ya que además de la aplicación de ese método político en la gestión del actual Gobierno, tanto para la lucha contra la sexta frontera de la pobreza y la desigualdad como para la recuperación socioeconómica pospandemia, tal como lo ha planteado el presidente Cortizo contundentemente una y otra vez, es preciso que ese torrijismo para el siglo XXI nos oriente a todos los niveles en el proceso de renovación de liderazgos en que estaremos inmersos hasta el domingo 15 de mayo del próximo año 2022, en que está programado celebrar nuestro XI Congreso Nacional Ordinario.

A pesar de que en el corto plazo la forma más efectiva y contundente de impulsar cambios y mejoras en cualquier organización es fortaleciendo y renovando sus liderazgos (y los partidos políticos no escapan a esta situación), este proceso no puede enmarcarse solo en un cambio de figura o persona, tal como sabiamente nos los enseñó el propio Omar: “Cuando se quiere hacer un cambio, se debe cambiar de actitud, no es suficiente cambiar una cara y un nombre, por otra cara y otro nombre”. El relevo torrijista no es solo de edad, es de actitud, compromisos y coherencia.

Debemos preguntarnos a nosotros mismos y a la vez, también, explicar a los copartidarios ¿por qué queremos ser delegados, miembros del directorio, del CDN o del CEN? ¿Cuál es nuestro perfil, trayectoria y cuáles son las propuestas para fortalecer al partido a lo interno, y en lo externo como apoyo en la gestión de Gobierno, no solo poniendo las luces cortas en la actual coyuntura, sino encender las luces largas hacia los retos de los siguientes cinco años, hasta la renovación en el año 2027?

A lo interno del partido, es imperante ir más allá de la agitación como mera herramienta electoral, combatiendo propuestas clientelistas que solo ponen el dinero como factor de poder político, y en su lugar, fortalecer la vida orgánica y el carácter permanente del mismo, retomando la formación en lo ideológico, ético y práctico, en su relación con el resto de la sociedad y en su visión de lo que debe ser el país y el mundo, a través de organismos sectoriales, frentes de masas, secretarías técnicas, comisiones especiales y estructuras territoriales.

Se debe impulsar que las estructuras del PRD funcionen como primera base de sustentación del Gobierno, pero, a la vez, como primera línea de autocrítica constructiva en la labor gubernamental. Todo esto acompañado de la aplicación efectiva de los 10 principios del código de ética torrijista, entre los cuales destacamos la honestidad, transparencia, democratización, solidaridad, innovación y coherencia entre el discurso y la práctica.

Igualmente, a lo externo del partido, que este planteamiento de cada uno de los aspirantes, ya sea individual o colectivamente, permita cimentar puentes de gestión y comunicación con la sociedad, tanto frente a la prioridad de la recuperación socioeconómica como en temas de largo plazo, como es la lucha contra la sexta frontera, el gigantesco reto ambiental, la mejora de la institucionalidad democrática y el aprovechamiento más colectivo posible de los recursos que producen el canal y las áreas revertidas. Que podamos demostrar al país que este proceso interno de renovación de liderazgos a todos los niveles no tiene como objetivo final rellenar cuotas de poder político, sino que es un medio para apuntalar la mejora de la situación de la mayoría de los panameños.

A 40 años de la partida de Omar, la mejor forma de honrar su obra y legado es dando el ejemplo con el torrijismo como antorcha que ilumine el camino del relevo y que el PRD se consolide de esa manera, como un pilar fundamental para la democracia y el desarrollo humano sostenible de todo nuestro pueblo.

Abogado