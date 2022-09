Elecciones desventajosas

Nuestra historia electoral llena de grandes contrastes más que ideológicos, han sido motivadas por la llegada al poder desde nuestra incipiente vida republicana, los conservadores, todos proveídos del sistema político colombiano, al igual que los liberales fragmentados hasta en tres en los tiempos de Belisario Porras, quien denunció fraude orquestado por la eterna intromisión de los Estados Unidos. Constituida con muchos sacrificios y luchas, la llamada candidatura independiente captada por los acaparadores de riquezas con el beneplácito legal del Tribunal Electoral, ha quedado completamente desnaturalizada por quienes han aprovechado su otrora nobleza, por la cual fue fundamentada, es decir para enfrentar con hidalguía a los partidos políticos tradicionales sumidos y sumados con altos cuotas de corrupción. Desde el 2014, ya se postulaban candidatos sacados como conejos de sombrero de magos, con firmas provenientes de los partidos. Luego, en el 2019 la mal llamada figura de Libre Postulación fue liquidada por los usurpadores de la misma con cifras exorbitantes contadas por el Tribunal Electoral. Hoy día no han quedado saciados del abuso y como denuncia el abogado José Galloway, a quien nosotros sin tener la mínima intención de apoyar a ningún candidato (a) es quien desde que se inició esta fórmula de candidatura a la presidencia de la República ha seguido participando y explica el mal uso dado a la candidatura independiente por los partidos políticos tradicionales al inscribir candidatos, con la permisibilidad del organismo regente y sus complacientes Magistrados. Hay una normativa moral que implica ser independiente en nuestro país, postulados no escritos ni provistos en la Ley Electoral, lo que si ha quedado al descubierto es que la misma sirve como base para que tres candidatos originarios de la partidocracia y ahijados de los inescrupulosos donantes de campañas hagan uso de ella, desarticulando o sacando de la contienda electoral a personas con trayectoria y méritos reconocidos para correr. Siendo así, lanzarse a correr a cualquier cargo de elección popular con el sistema político electoral actual es perder desde el inicio irremediablemente. Nuestra sensata y reiterativa propuesta es la formación del Foro Constitucional Electoral promovido por el Movimiento Independiente Nacionalista (M.I.NA.) quienes han explicado a través de sendos comunicados la revisión integral del Título IV de la Constitución Política de la República de Panamá, para elevarlo a una Asamblea Constituyente Originaria, además del llamado a los pocos candidatos “potables” a declinar sus aspiraciones para enmendar y enrumbar el desigual, injusto y corrupto Sistema Político Electoral vigente que teniendo en firme el financiamiento privado es el primer eslabón al clientelismo institucionalizado convirtiendo a nuestro país en un Estado clientelar, al servicio de los empresarios corruptos y el narcotráfico que dominan desde la criptocracia los Órganos del Estado y las Instituciones, los actuales candidatos no responden y hacen caso omiso de nuestra insistente invitación. Reiteramos la propuesta y el compromiso de seguir conminando a los sectores nacionales con alto grado de moral política a que se sumen a esta patriótica tarea, ya que correr a puestos de elección popular en estas condiciones que catalogamos como mínimas elecciones desventajosas para no llamarlas como se merecen sencillamente fraudulentas. ¡Acción!

Ciudadano independiente