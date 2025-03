Cuide la factura y garantía de un producto o servicio

En toda transacción comercial entre un comprador y cualquier agente económico, la factura es la prueba de compra que permite hacer una devolución, cambio o reclamar la garantía de un producto, y tocará, según el caso, la reparación, devolución o cambio.

Este imprescindible documento tiene validez fiscal y legal, por lo que se considera una prueba física de que una operación se ha realizado entre dos partes de forma correcta y satisfactoria. La factura también sirve para demostrar que la operación ha sido válida y que se han pagado los impuestos correspondientes.

La factura es un documento fundamental para reclamar un pago o un producto defectuoso, ya que acredita la realización de una operación.

Recuerdo el caso de un amigo que había adquirido una computadora portátil, pero al mes de su adquisición presentó un desperfecto. Pero la factura y el certificado de garantía se le extraviaron. Desesperado, solicitó ayuda a la Acodeco, pero muy poco se podía hacer. Sin embargo, se comunicaron con el encargado de la tienda, quien accedió a ayudar al comprador porque lo recordó y se logró solucionar este caso.

Es muy importante sacar copias de estos documentos y sean conservados, para que en situaciones similares se pueda presentar los reclamos pertinentes.

El incumplimiento de la garantía es el principal motivo de quejas presentadas por los consumidores, por lo tanto, es importante que los términos y condiciones consten por escrito en forma clara y precisa. Estos pueden incorporarse al contrato de compraventa o consignarse en un documento por separado que sea parte del contrato o de la factura respectiva, y debe contener, entre otros datos, los nombres y direcciones del establecimiento comercial y del consumidor; la descripción precisa del bien o servicio objeto de la garantía, con indicación de la marca y el número de serie, del modelo, tamaño y color predominante; fecha de la compra y entrega del bien o servicio; el término de duración de la garantía.

Asimismo, debe informar sobre las condiciones generales para que la garantía se haga efectiva, con indicación de los riesgos cubiertos y de aquellos que no lo están, y el lugar donde debe ser presentada la reclamación, y aprobación expresa del proveedor o de su representante autorizado.

Hay que tener en cuenta que cuando los bienes no funcionen adecuadamente durante el período de garantía, por defecto del producto o causa imputable al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, este último tiene la obligación de garantizar el funcionamiento como corresponde, ya sea reparación, cambio o devolución de dinero. Cuando el bien no pueda ser reparado, el proveedor procederá a reemplazarlo o devolver las sumas pagadas por el consumidor, según sea el caso.

Además, el proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior a la que reciba del fabricante. No confíe en promesas orales, porque no tienen ninguna validez.

Recuerde que la factura es imprescindible para cualquier reclamo posterior, es el documento que acredita la realización de una operación.