Arroceros reclaman más de $70 millones en pagos pendientes

Una deuda que supera los $70 millones reclaman a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), los productores de arroz de la región al este de la ciudad de Panamá, provincia de Panamá, y de la provincia de Darién, ante la ausencia de políticas claras que garanticen la sostenibilidad de la producción del grano básico más importante en la dieta de los panameños.

En medio de manifestaciones, Orestes Combe, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Panamá Este y Darién, advirtió de que el sector enfrenta una grave incertidumbre por la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.

El arrocero se refiere al año agrícola 2023-2024, que ascendía a $8 millones y hoy adeudan $5 millones. Adicional a la cosecha 2024-2025, que es de $67 millones.

“Se nos adeudan pagos correspondientes a la zafra 2023-2024, se sumó la de 2024-2025, y ya estamos en época de siembra sin poder iniciar la zafra 2025-2026. Esta situación compromete la producción nacional y nuestra soberanía alimentaria”, expresó.

Combe manifestó que la falta de estrategia y honestidad por parte de las autoridades ha generado un estancamiento en la toma de decisiones.

“Necesitamos que nos digan la verdad: ¿van a pagar o no? Porque no vemos ninguna política clara para el sector arrocero. Si no hay pago, la producción cae, se pierde capacidad nacional, y el país tendrá que importar arroz a un costo más alto para el consumidor”, advirtió.

Por su parte, Agustín Rodríguez, productor de arroz del corregimiento de Tortí, en el distrito de Chepo, advirtió de que el pequeño y mediano productor está a punto de desaparecer. El arrocero expresó su sentir debido al no pago de la compensación

“Si el dinero no llega a tiempo, no podemos sembrar. Nos quitaron las compensaciones, no hay evaluación de costos y no tenemos ni siquiera insumos con precios claros. El costo de producir una hectárea ronda los $2.800 y no contamos con tecnología ni acceso a crédito para hacerle frente”, explicó.

Rodríguez añadió que muchas casas comerciales que han otorgado créditos ya están solicitando pagos a los productores, pero que sin desembolsos del Estado no hay forma de responder.

Los arroceros, apostados en las inmediaciones del MIDA en los Llanos de Curundú expresaron: “Le hacemos un llamado al presidente de la República. Queremos seguir trabajando, produciendo, pero necesitamos el recurso. Ya no podemos esperar más. La siembra no puede postergarse y el futuro del arroz nacional está en riesgo”.

Ambos productores coincidieron en que la reciente aprobación de $22 millones por parte del Gobierno para todo el sector agropecuario es insuficiente y no cubre ni el 10 % de lo necesario para saldar las compensaciones pendientes.

“Pedimos responsabilidad, transparencia y compromiso con el agro panameño. No estamos pidiendo favores, solo que se cumpla lo prometido”, concluyeron.

Mientras los arroceros reclamaban el pago de las cosechas pasadas, el titular del MIDA, Roberto Linares, a través de un comunicado de prensa informó que “el sector agropecuario no va a desaparecer” y que el Gobierno está comprometido a saldar las deudas pendientes con los productores.

La semana pasada —dijo— el Consejo de Gabinete aprobó $22 millones adicionales para continuar haciendo frente a los pagos pendientes, sumando con esto casi $70 millones que se han destinado al pago de arroz, maíz y leche del Programa de Compensación de Precios.

En tanto, la directora nacional de Incentivos y Fideicomiso del MIDA, Catalina Garrido, explicó que el ministerio recibió una deuda de $37 millones, solo en arroz, y ya se han logrado pagar $32 millones en el territorio nacional.