Diputada Brenes denuncia un sistema de salud ‘inhumano’ tras muertes en urgencias

La diputada Alexandra María Brenes Samaniego denunció en el pleno de la Asamblea Nacional las fallas del sistema de salud y exigió respuestas inmediatas a las autoridades.
Darine Waked
  • 18/08/2025 18:14
En el pleno legislativo, la diputada Alexandra María Brenes advirtió que la falta de atención hospitalaria está costando vidas y exigió acciones firmes al Gobierno

La sesión plenaria de la Asamblea Nacional, celebrada este 18 de agosto de 2025, estuvo marcada por la dura intervención de la diputada Alexandra María Brenes Samaniego, del circuito 8-2, quien denunció la crisis del sistema sanitario panameño.

Brenes recordó las palabras del presidente José Raúl Mulino, quien el pasado 27 de marzo advirtió que “el que no tiene vocación para atender o se va o se vota”. Según la diputada, estas advertencias han caído en oídos sordos.

“La realidad es un sistema de salud totalmente inhumano”, dijo al enumerar recientes tragedias: Laritza Jiménez, una mujer de 29 años que perdió la vida junto a sus dos recién nacidos, el fallecimiento de Marvin Rodríguez, de 47 años, dentro de una sala de urgencias sin recibir atención, y el caso de Irvin Domínguez, de 35 años, que debió esperar tres días antes de lograr traslado a otro hospital.

“No es un favor, es un derecho”

Brenes subrayó que el debate no es sobre estadísticas, sino sobre vidas perdidas. “Mientras las autoridades no tomen decisiones enérgicas, seguirán siendo cómplices de estas muertes”, reclamó.

Agregó que las soluciones no pasan por cursos o capacitaciones, sino por métricas claras de atención al paciente. En su mensaje, exigió que todo el sistema entienda que la atención médica “no es un favor, sino un derecho” y pidió “un poco de humanidad” en el trato hacia los panameños.

La denuncia reaviva el debate sobre la calidad y capacidad del sistema de salud público, en un contexto de creciente descontento ciudadano por la falta de respuesta efectiva en los hospitales del país.

