Diputada Brenes denuncia un sistema de salud ‘inhumano’ tras muertes en urgencias

La sesión plenaria de la Asamblea Nacional, celebrada este 18 de agosto de 2025, estuvo marcada por la dura intervención de la diputada Alexandra María Brenes Samaniego, del circuito 8-2, quien denunció la crisis del sistema sanitario panameño.

Brenes recordó las palabras del presidente José Raúl Mulino, quien el pasado 27 de marzo advirtió que “el que no tiene vocación para atender o se va o se vota”. Según la diputada, estas advertencias han caído en oídos sordos.

“La realidad es un sistema de salud totalmente inhumano”, dijo al enumerar recientes tragedias: Laritza Jiménez, una mujer de 29 años que perdió la vida junto a sus dos recién nacidos, el fallecimiento de Marvin Rodríguez, de 47 años, dentro de una sala de urgencias sin recibir atención, y el caso de Irvin Domínguez, de 35 años, que debió esperar tres días antes de lograr traslado a otro hospital.