Diputada Brenes denuncia un sistema de salud ‘inhumano’ tras muertes en urgencias

Brenes subrayó que el debate no es sobre estadísticas, sino sobre vidas perdidas. 'Mientras las autoridades no tomen decisiones enérgicas, seguirán siendo cómplices de estas muertes', reclamó.Agregó que las soluciones no pasan por cursos o capacitaciones, sino por <b>métricas claras de atención al paciente</b>. En su mensaje, exigió que todo el sistema entienda que la atención médica 'no es un favor, sino un derecho' y pidió 'un poco de humanidad' en el trato hacia los panameños.La denuncia reaviva el debate sobre la <b>calidad y capacidad del sistema de salud público</b>, en un contexto de creciente descontento ciudadano por la falta de respuesta efectiva en los hospitales del país.