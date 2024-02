Insisto, el ciclo lunar de 1.260 días está enunciado en el versículo tres del capítulo 11 del bíblico libro del Apocalipsis y en el ancho interno del mal llamado “sarcófago” de la Pirámide de Kefrén; el cual mide, exactamente, 1.260 milímetros absolutos.

De mis observaciones a través de los años, concluyo lo siguiente. Cuando los perigeos de la luna ocurren sobre el norteño círculo polar ártico, tarda 1.260 días en ocurrir sobre el sureño círculo polar antártico. Durante estos 1.260 días van sucediendo lluvias o sequías, dependiendo del área geográfica sobre el cual suceda el perigeo de la Luna. Si los perigeos de la Luna suceden sobre los círculos polares, levantan enormes volúmenes de aires fríos los cuales provocan lluvias, tormentas y huracanes. Pero cuando los perigeos de la Luna suceden sobre la línea ecuatorial, levanta grandes volúmenes de aires calientes que provocan sequías.

Lamentablemente para mí, no he podido encontrar ninguna tabla que me indique las coordenadas (latitud y longitud) del área geográfica sobre la cual va ocurriendo el perigeo, cada 28 días, o mes lunar.

Entonces se tienen que hacer otras observaciones. Iniciando el año 2022, Europa se vió azotada por fuertes tormentas. Asumo que estas tormentas fueron provocadas por los perigeos de la Luna ocurridos sobre el círculo polar ártico. Los remanentes de estas fuertes tormentas fueron llevados, por la atracción de la Luna, hacia el Medio Oriente. Vimos a los árabes, sorprendidos, al observar las calles de sus ciudades convertidas en ríos.

Para los años 2023 y 2024 los perigeos de la Luna han estado ocurriendo sobre la línea ecuatorial. Por esas razones tenemos la presente sequía, mal llamada “Fenómeno de El Niño”.

Para finales del año 2024 y 2025 los perigeos de la Luna sucederán sobre el sureño trópico de Capricornio, más cercano al muy frío sureño círculo polar antártico. Las lluvias se iniciarán a estabilizar.

Y para el año 2026 los perigeos de la Luna sucederán sobre el círculo polar antártico. Levantarán enormes volúmenes de muy fríos aires polares, los cuales provocarán grandes tormentas y huracanes. Los científicos, se alborotarán hablando del “Fenómeno de La Niña”.