El día después... la autocrítica

No se puede procesar una derrota denigrando al votante, que favorece a tu adversario. He escuchado que nos dicen “corruptos”, “brutos”, “solo les interesa la plata” o que fue el voto “lumpen” o “la canalla” la que votó por Mulino. Esto está mal, muestra falta de humildad y ausencia total de autocrítica.

Yo he perdido muchas elecciones, incluso una como candidato y toca recogerse y analizar porque mi mensaje no caló o, qué errores cometí que me impiden un mejor resultado.

¿Cómo podían ganar si la propuesta electoral muy similar estaba dividida en tres candidatos? (Segunda elección consecutiva que hacen lo mismo). Con todo respeto, lo único que se me ocurre es que cada uno apostó a ser el más “apto”, sin considerar que la división favorecería al adversario.

¿Por qué Ricardo Martinelli es un líder populista? No lo podemos entender, que igual que en el pasado no podíamos entender el magnetismo de Arnulfo Arias. En el libro de Conte Porras (Q.E.P.D), sobre Arnulfo Arias aprendí que: “No trates de entenderlo”, afina tu discurso, mejora tu conexión con todos los sectores de la sociedad, no solo con tu entorno y podrás vencerlo. Pero ya se probó que, atacando, insultando y dedicando libras de papel y galones de tinta, no es.

Concluyo diciendo que insultar a los votantes, a la gente como yo, que públicamente apoyamos a José Raúl Mulino no es la vía; apostar todo a una decisión de un Tribunal tampoco, con madurez, convencer y vencer a futuro sería el mejor camino. Y ahora, ser humilde y autocríticos en el momento de la derrota.

El autor es abogado