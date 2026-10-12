Guillermo Andreve (1879-1940), político liberal y primer promotor cultural panameño

Fue Guillermo Andreve un literato, político, diplomático y promotor cultural excepcional, modelo aún vigente para nuestra juventud. Nació en la ciudad de Panamá el 8 de agosto de 1879, hijo del empresario de origen francés Guillermo Andreve (1852-1895) con Rita Clotilde Icaza Soto (1845-1940).

Estudió en el Colegio Balboa de la capital que abandonó por falta de recursos al morir su padre. Comenzó como empleado de contabilidad de la Compañía Nueva del Canal en 1898. Fue combatiente liberal de la guerra de los Mil Días (1899-1902). En 1903 tuvo un modesto empleo en Maduro Hermanos.

Partió a Nicaragua para llevar la revolución y visitó Costa Rica en busca de apoyo a los liberales panameños; protestó públicamente contra el fusilamiento el 15 de mayo de 1903 del guerrillero liberal Victoriano Lorenzo (1867-1903), lo que le valió pena de cárcel. Colaboró en los sucesos de noviembre de 1903 con el grado de coronel de la República y así se convirtió en “soldado de la Independencia”.

Guillermo Andreve fue el más sobresaliente promotor cultural del país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Con solo 16 años inició en 1895 su colaboración en El Lápiz, periódico de inspiración liberal. Andreve con socios fundó en 1904 Tipografía Moderna, imprenta que poseyó y vendió en 1906 al joven abogado Ricardo J. Alfaro (1882-1971). Liberal de convicción y ferviente militante fue francmasón, escaló pronto todos los niveles para alcanzar la dignidad de gran maestro de la Gran Logia de Panamá y estuvo en la Logia Cosmopolita fundada en la capital en 1911.

El 16 de noviembre de 1907 llegó a la ciudad de Panamá procedente de París y Nueva York de paso para Nicaragua el aclamado poeta Rubén Darío (1867-1916) y se reunió en el Hotel Central, situado en la plaza de la Catedral, con Ofilio Hazera (1880-1964), Ricardo Miró (1883-1940) y Guillermo Andreve, quien le ofreció una lujosa cena. El poeta nicaragüense le dedicó al nuevo amigo panameño un soneto que comienza así: “Andreve, el alma que se dulcifica Con el contacto de las cosas bellas” ....

Guillermo Andreve fundó y dirigió las revistas Filatelia y El Cosmos (1896-1897), editó El Demócrata (1898), El Heraldo del Istmo (1904-1906) y La Biblioteca de Cultura Nacional (1918-1919 y 1933), su obra cumbre. Estuvo en La Prensa (1912) y El Tiempo (1921). En 1920 publicó la primera edición del Directorio General de la Ciudad de Panamá con biografías sucintas de numerosos personajes públicos, hombres y mujeres, obra que tuvo tal éxito que la segunda edición apareció en 1926. Después publicó obras sobre diversos temas, incluso “Una punta del velo”, su única novela que revela su interés en el ocultismo y el espiritismo.

Como político liberal Guillermo Andreve ocupó altos cargos públicos: subsecretario de Relaciones Exteriores en 1903; miembro del Concejo Municipal de Panamá en 1906, que presidió; diputado y presidente de la Asamblea Nacional en 1911; secretario de Instrucción Pública del presidente Belisario Porras en 1912-16, y, ocupó el mismo cargo con el presidente Ramón Maximiliano Valdés (1867-1918) en 1916-1918. Apoyó la creación del Instituto Nacional en 1909. Fue secretario de Gobierno y Justicia en 1931-1932 en el gobierno de Ricardo Joaquín Alfaro.

Guillermo Andreve planteó una reforma electoral para lograr torneos limpios, sin fraudes, tan frecuentes, y en 1924 propuso una ley de servicio civil para terminar con el clientelismo político, vicio presente todavía hoy. Fue de los pocos personajes que valoró la participación de Panamá en la extraordinaria historia de Colombia tan disminuida por historiadores, intelectuales y políticos desde 1903.

La trayectoria diplomática de Guillermo Andreve lo llevó a representar Panamá en Costa Rica, Colombia, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, México y Cuba. De esa misión preparó un informe en 1929, titulado “Cómo atraer el turismo a Panamá” en el que proponía la creación de una comisión de turismo para promover los atractivos del Istmo, el primer estudio sobre el tema. Fue miembro del Ateneo de Santiago de Chile, las Sociedades Geográficas de Washington y de París, la Unión Ibero Americana, en Madrid, la Real Academia de Ciencias y Artes de Cádiz, la Deutsches-Sudamerikanisches red Hessisches Institut, de Alemania, y la Academia de Historia de Buenos Aires. Participó en el Ateneo de Panamá (1906), las academias de la Historia (1921), de la Lengua (1926), la Sociedad Bolivariana (1929) y la Asociación de Periodistas (1927), de las que fue fundador. Como secretario de Instrucción Pública fundó la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas en 1918, de nivel superior, antecedente de la creación de la Universidad de Panamá en 1935.

Guillermo Andreve fue pionero entre los que abogaron por la abrogación del Tratado Hay-Bunau-Varilla y resintió el protectorado estadounidense sobre Panamá, lo que le costó la Secretaría de Instrucción Pública en 1918, por presiones del gobierno estadounidense. El 9 de febrero de 1932 y como secretario de Gobierno con motivo de un desfile militar en la Zona del Canal, tomó la iniciativa de hacer que la bandera panameña desfilase en ese territorio.

En el Segundo Congreso Internacional de Catedráticos de Literatura Iberoamericana, celebrado en 1940 en Los Ángeles, California, en donde era cónsul panameño, Guillermo Andreve presentó Breves consideraciones sobre la poesía en Panamá. Allí falleció el 1 de octubre, acompañado de su esposa Delia Robles Pizano (1888-1985); su cuerpo fue trasladado a Panamá para ser enterrado en el cementerio Amador en un funeral masónico. Termino la breve biografía de un panameño liberal, nacionalista, autodidacta ilustrado, apasionado por la democracia sana y la reforma social.

Biografía más completa en el libro de Omar Jaén Suárez, Migraciones y Redes Internacionales siglo XVIII a XX, Panamá- Colombia, 2021.