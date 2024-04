Mia Amor Mottley y el deber moral

El jueves pasado, La Estrella de Panamá informó sobre la visita de la primera ministra de Barbados, su excelencia Mia Amor Mottley, quien se reunió con el Presidente Laurentino Cortizo en el salón diplomático del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en donde abordaron “asuntos como la protección del medioambiente, la migración irregular y la seguridad regional...”.

Igualmente, la nota de este diario informó que conversaron sobre “... la crisis climática y del apoyo que las naciones más vulnerables necesitan del mundo desarrollado para enfrentarla...”, y sobre “... la Agenda de Bridgetown, que habla de la transformación del sistema financiero global que debe tener en cuenta la vulnerabilidad de los países ante la crisis climática”. Hasta allí los datos más importantes de la visita con el presidente Cortizo.

En un almuerzo celebrado en la sede de la Cancillería, la primera ministra Mottley saludó a los invitados que estoy seguro, muchos reconocieron como un familiar cercano. Al dirigirse a los presentes y, refiriéndose a los barbadenses que llegaron a Panamá para la construcción del Canal, a inicios del siglo XX, destacó de una manera un poco más íntima y reflexiva, lo siguiente: “... hay un país que fue responsable de la mayor extracción de barbadenses después de la emancipación y esa extracción de barbadenses, las cifras oficiales los colocan en 19,900, pero hay especulaciones de que eran entre 45 a 50 mil, ¿quién sabe?, porque los registros no fueron llevados bien. Pero lo que importa fue el impacto que tuvo en la psique. Y aunque ocurrió en un tiempo en que no escribíamos nuestra propia historia, la historia de lo que sucedió no se puede negar”.

La primera ministra continuó su intervención diciendo: “Hay un libro de Velma Newton que seguro muchos conocen, Los hombres de plata porque se cuenta la historia de aquellos que llegaron a Panamá y que antes de volver, o que no han vuelto, siguieron manteniendo sus relaciones ya sea mediante el envío de dinero o el envío de familiares o todas las otras cosas que hacen las familias. Nos permitió conocer, a lo largo del siglo pasado, que esa relación era profunda. Hay demasiadas historias que no han sido contadas adecuadamente. Cuando consideras que tomaste al menos uno de cada cuatro y probablemente dos o tres hombres, porque la mayoría de las personas que vinieron eran hombres, entonces comienzas a comprender lo que significa la extracción de esas personas de Barbados. A partir de esa provisión buscaban oportunidades para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Tenemos el deber moral de reconstruir el puente, no solo históricamente sino, como le dije al presidente esta mañana, a la ministra de Relaciones Exteriores: el espacio más corto entre dos lugares es una línea recta. Y cuando miras el mapa, el mapa nos cuenta la historia que necesitamos saber y que debemos perpetuar. Y cuando volvemos a cruzar esa línea recta más hacia el este, llegamos a África”.

Mia Mottley ha trazado una línea hacia el África desde que asumió la conducción de su país en el 2018. Es una mujer admirable, afable, pero clara y directa cuando es necesario. El diario The Guardian publicó una nota de Amelia Gentleman en diciembre de 2023, en donde escribió que: “desde que asumió como primer ministro en 2018, Mottley se ha convertido en una voz poderosa a nivel mundial sobre el legado del colonialismo y ha ayudado a transformar el llamado a reparaciones en una cuestión política dominante”.

Su visita a Panamá fue algo sencilla, pero que no queden dudas de que nos visitó una líder que en pocos años ha marcado un camino hacia el futuro de su país, sin vacilaciones y sin pedir permiso. Una mujer con visión que ha tomado, algo por sorpresa, el escenario internacional y recibe importante atención, en los escenarios más relevantes del mundo cuando habla. Ella ve en el África la posibilidad de construir mejores oportunidades para los barbadenses y a la vez, estrechar lazos culturales compartidos entre ese continente y el caribe.

Durante la presente campaña electoral no se ha dado ninguna discusión que valga la pena sobre nuestras relaciones internacionales.

Estables han sido nuestras relaciones con los hermanos del Caribe y poco ha sido la posibilidad de realmente abrir nuevos espacios de colaboración con el continente africano. Es una idea que seriamente debemos explorar, acompañar a Barbados y las otras naciones caribeñas a recorrer de vuelta la línea que se trazó hace unos 500 años.