¿Reemplazará la inteligencia artificial a los médicos? Entre el mito tecnológico y la realidad legal

La idea de que la inteligencia artificial (IA) reemplazará a los médicos ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en un debate formal en hospitales, universidades y tribunales. La pregunta ya no es si la IA entrará en la medicina – porque ya lo hizo -, sino hasta dónde llegará y qué funciones asumirá. La respuesta, sin embargo, es menos dramática de lo que sugieren algunos titulares: la IA transformará la práctica médica, pero no sustituirá la necesidad del criterio humano.

En los últimos años, la IA ha demostrado una capacidad notable para reconocer patrones: identificar lesiones en radiografías, clasificar tejidos tumorales en laminillas histológicas, analizar electrocardiogramas y predecir riesgos clínicos. Estas son tareas basadas en datos repetitivos y visuales, precisamente donde los algoritmos aprenden con mayor velocidad. Por ello, especialidades como la patología diagnóstica y la radiología aparecen con frecuencia en los estudios como áreas de alto impacto tecnológico. Esto no significa que estos especialistas vayan a desaparecer; implica que una parte de su carga operativa ya puede ser automatizada. Un sistema puede detectar microfracturas en segundos o señalar campos sospechosos de malignidad en una biopsia digitalizada. Sin embargo, decidir si esa lesión se correlaciona con el cuadro clínico del paciente sigue siendo una facultad exclusivamente humana. La medicina real no solo es reconocer imágenes; es interpretar contextos, incertidumbres y consecuencias. Por eso resulta simplista afirmar que la IA “reemplazará” la labor médica. La ortopedia, por ejemplo, incluye cirugía, rehabilitación, contacto físico, juicio intraoperatorio y decisiones intuitivas durante un procedimiento. La IA puede ayudar a planificar una prótesis o medir ángulos en radiografías, pero no sustituye la destreza manual ni la experiencia del cirujano que corrige una fractura abierta o decide cómo salvar una extremidad en un trauma severo.

Algo similar ocurre con la patología. Quienes afirman que será de las primeras disciplinas en ser sustituidas suelen reducir al patólogo a alguien que solo observa en un microscopio. En realidad, este profesional integra la historia clínica, la correlación macroscópica, las técnicas especiales, los estudios moleculares y el juicio experto.

Las especialidades quirúrgicas, por otra parte, parecen menos vulnerables en el corto plazo. No porque la IA sea incapaz de aprender técnicas, sino porque la cirugía exige motricidad fina, capacidad de reacción ante complicaciones imprevistas, interacción humana y responsabilidad legal inmediata. Un sistema robótico puede asistir, pero si una arteria se desgarra inesperadamente, la decisión y la responsabilidad recaen en el médico. La ley penal y civil reconoce esto con claridad: hoy en día, no se puede imputar ni llevar a juicio un algoritmo.

El caso de la medicina forense merece atención especial. Aquí la IA tiene un potencial enorme como herramienta auxiliar en el análisis de patrones de trauma y clasificación de imágenes de autopsia. También puede revisar cientos de páginas de expedientes para formular la hipótesis de abordaje del examen post mortem o resumir los hallazgos en el análisis de un caso de supuesta mala praxis. Sin embargo, el dictamen pericial no es un simple informe técnico: es una conclusión legal que puede afectar condenas, absoluciones y derechos humanos. Esa responsabilidad sigue siendo inseparable del perito médico.

En países como Panamá, el debate adquiere un matiz urgente. El desafío no será solo adoptar la IA, sino regularla. Si una herramienta tecnológica participa en un diagnóstico equivocado o en un error de procedimiento con resultado de daño al paciente, ¿quién responde ante la ley? ¿el médico, el centro médico o los responsables de la parte tecnológica? Actualmente, la legislación nacional en materia de responsabilidad médica y protección de datos va varios pasos atrás de la tecnología.

A esto se suma el riesgo de “confianza excesiva”. Investigaciones recientes muestran que algunos sistemas basados en IA pueden “alucinar”; es decir, generar datos anatómicos o diagnósticos con aparente seguridad. En la medicina clínica esto es grave; en la medicina forense puede ser devastador. Una interpretación errónea en una caso de muerte violenta puede alterar por completo el curso de un proceso judicial.

La conclusión es clara: la IA no reemplazará al médico, pero el médico que aprenda a usar la IA sí reemplazará a quien no lo haga. El futuro no pertenece a las máquinas atendiendo pacientes solas, sino a profesionales apoyados por sistemas capaces de analizar más rápido, detectar patrones invisibles y reducir eventos adversos. La autoridad final seguirá siendo humana, al menos mientras la sociedad exija algo más que precisión: juicio, ética y responsabilidad.

Una máquina podrá detectar un cambio microscópico o sugerir una alternativa terapéutica, pero aún no puede sentarse a conversar con el paciente y sus familiares y asumir la carga ética y legal de sus decisiones. La inteligencia artificial transformará la medicina, pero la decisión de confiarle la vida – o la muerte – a un sistema informático sigue siendo, y por mucho tiempo, una responsabilidad profundamente humana.