Sagla massi bibi o El Principito

Recientemente, la Biblioteca Nacional de Panamá fue el escenario de la presentación de la novela Sagla massi bibbi, que es la versión en guna, dulegaya, de la novela El principito. Se trata de la traducción al idioma guna de una de las novelas universales del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, y que su traducción ha abarcado a muchos otros idiomas. Sin lugar a duda, es una de las obras más celebradas en el mundo literario. Su título original en francés es Le Petit Prince. La Biblioteca Nacional de Panamá adquirió ejemplares del Sagla massi bibbi que ahora conforma parte del patrimonio y legado del pueblo guna a la literatura universal.

Con el apoyo de la Alianza Francesa, del Congreso General Guna, y de otras instancias, un grupo de traductores gunas se dio a la tarea de traducir la obra en mención que demuestra el fortalecimiento del idioma dulegaya que no solamente es sinónimo de cultura y tradiciones, sino que también puede aportar a otras culturas del mundo.

La traducción del título en dulegaya de El principito me parece muy interesante si leemos la novela en forma íntegra y entendemos el mensaje, las vivencias de su personaje, y lo que el autor francés ha querido transmitir a todos sus lectores en 1943, año en que se publicó la obra, a través de los diferentes pasajes que, a pesar del tiempo, no han dejado de tener vigencia y autenticidad. El título es una excelente traducción e interpretación del contenido de la obra. Las traducciones de las novelas no tienen necesariamente que ser literales como ha ocurrido con las traducciones de muchas otras novelas de autores universales.

¡Por qué Sagla massi bibbi? ¿Qué relación tiene Sagla massi bibbi con El principito? Son preguntas interesantes que tienen excelentes respuestas. Sagla massi bibbi transmite valores universales como la amistad, el amor, la disciplina, pero también alerta sobre los antivalores como la envidia, la vanidad. Son los mismos valores que un sagla canta en los congresos locales en la comarca de Gunayala. El sagla siempre orienta en sus cantos a su pueblo a conducirse mejor, a ser personas de bien, que puedan servir a los demás a través de sus buenas acciones. Por eso, el título Sagla massi bibbi me parece una reafirmación de los saberes que tanto evocan los líderes espirituales en sus cantos tradicionales. En ese sentido, El principito o Sagla massi bibbi es guía, es el que orienta y enseña buenos valores. Su orientación es permanente.

Esta publicación es una excelente oportunidad para que los ejemplares en el idioma guna lleguen a las diferentes escuelas de la comarca Gunayala para que los estudiantes puedan aprender en su propio idioma el contenido de una de las novelas más leídas y traducidas en diferentes idiomas. Celebro con mucho entusiasmo que el objetivo de la Alianza Francesa sea precisamente de reconocer los derechos lingüísticos y culturales, y con ello, el fortalecimiento de lazos entre todos los pueblos del mundo que siempre ha sido el objetivo de los líderes del pasado.

Precisamente, los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas es el proyecto de Ley No. 244 de 2019 que fue aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena el 25 de octubre de 2023 que en su artículo 1 establece “la protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos, así como rescatar, preservar y revitalizar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, bajo un contexto de respeto a sus derechos, que en materia lingüística establece el artículo 88 de la Constitución de la República de Panamá”. Más adelante, en el artículo 4 dispone que las “las lenguas indígenas constituyen parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico inmaterial de los pueblos originarios de Panamá, y demandan una atención particular al Estado panameño, que debe ser respetada y promovida como forma de percibir y describir una realidad”.

De esta manera, me parece de gran importancia que El principito haya sido traducido en el idioma guna, porque es una forma de seguir fortaleciendo su legado lingüístico que es parte de la identidad que debe ser promovida por los gobiernos.

El Principito o Sagla massi bibbi es una obra interesante que debe ser leída no solamente por los niños, sino también por adultos. En los centros escolares las enseñanzas o contenidos de aprendizaje deben ser transmitidos a través de un lenguaje sencillo, a nivel de los estudiantes, y una de las características que tiene esta obra maravillosa es precisamente eso, que se puede comprender fácilmente, y que los estudiantes puedan disfrutar desde el inicio hasta el fin.

Con la donación a la Biblioteca Nacional de los ejemplares en dulegaya se enriquece más la literatura de los pueblos originarios. Los representantes de la biblioteca también expresaron que con esta entrega se “honra los derechos lingüísticos y culturales y promueve la vitalidad de las lenguas vernaculares, fortaleciendo la unión entre los pueblos”. Igualmente, es una manera de promover el idioma guna para que perdure en tiempo y espacio.

Para dar más autenticidad al evento de la donación, las autoridades como la ministra de Cultura, el viceministro de Cultura y la embajadora de Francia en Panamá participaron en el evento.