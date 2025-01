Un vistazo general al 2024

El año 2024 abrigaba esperanzas en la población panameña. Se había logrado en 2023 declarar inconstitucional la Ley 406 que establecía el contrato minero, triunfo que logró el pueblo panameño producto de la unidad para que en conjunto se exigiera la derogación del leonino contrato.

El 9 de enero de 2023, organizaciones sindicales, gremiales, ambientalistas y otras se hicieron presentes alrededor de los predios de la mina para honrar a los mártires de enero de 1964, al cumplirse 60 años, cuando una veintena de jóvenes ofrendó sus vidas en defensa de la soberanía nacional.

El primer semestre de 2024 fue copado por una campaña electoral vacía de contenido, salvo algunas excepciones. No tenían propuestas que giraban en torno a las necesidades del pueblo panameño. La mayoría de las candidaturas despreció a las y los trabajadores y al pueblo panameño, al carecer de “propuestas” políticas que respondieran al alto índice de desempleo, a la carencia de agua potable, a la impunidad, a la corrupción, a la salud y a la educación. El problema de la violencia contra la mujer y la violencia social existente, entre muchas otras.

En cuanto a la educación, se designa a una ministra que ya había ocupado dicha cartera, y se habían dado confrontaciones entre los gremios magisteriales y ella. El movimiento magisterial lucha porque se designe el 7 % del PIB para educación, lo cual se logra. Sin embargo, la ministra permite que se dé un traspaso de partida de Educación al Ministerio de Obras Públicas, el cual rechazamos. Tenemos más de 1.200 escuelas en malas condiciones, aulas saturadas de estudiantes y seguimos cargando con 70 % de escuelas multigrados y cientos en premedia y media. Los docentes necesitan tener una formación más integral. Por ello, se hace necesario una planificación en contenidos y metodologías acorde con nuestra realidad para lograr una formación que responda al hombre y mujer del siglo XXI. Hay temas que deben ser parte del contenido curricular, como la educación sexual y reproductiva, la no violencia contra la mujer, las nuevas tecnologías y áreas humanísticas entre otros.

En el 2024 han ocurrido 22 femicidios, algunos de ellos de la forma más cruel, como fue quemar viva a una joven y asesinar a machetazos a dos mujeres de las 22 asesinadas, sin que todo el gobierno asuma como tal la violencia de género con la prioridad que se requiere.

Otro de los aspectos que se ha mantenido es la situación de la CSS. Se hicieron dos conversatorios, uno en la Presidencia y otro en la Asamblea Nacional, además de los que se realizan en las provincias, y la población mayoritariamente estuvo por la vuelta al sistema solidario, no a la privatización de la CSS, de igual manera, no a las cuentas individuales. Es importante la defensa del sistema solidario y que no se impongan las medidas paramétricas. La OIT ha indicado que con base en el escenario que presentó la propuesta de Conato, se puede llegar hasta 2095.

Este año se cumplen 25 años de la reversión del Canal a Panamá. Panamá le ha demostrado al mundo que ha sido capaz de administrar la vía interoceánica, además de la construcción del tercer juego de esclusas. La lucha por la recuperación del Canal, que duró décadas, no será doblegada por la aspiración del Sr. Trump, y la valentía, la persistencia de generaciones de panameñas y panameños, son el ejemplo a seguir.

Sin duda, el 2024 siguió mostrando a una clase política que vela por los intereses de las élites panameñas, pero también a una población con la claridad de la realidad social en la que dicha élite nos ha llevado gobierno tras gobierno y que está dispuesto a luchar y pelear por nuestros recursos y servicios públicos. El 2025 se asoma con varios desafíos y, por ello, mis deseos de fortaleza y salud para resistir y luchar juntas y juntos por una Caja de Seguro Social pública y solidaria, y por mejorar nuestras condiciones de vida.

¡Feliz 2025!