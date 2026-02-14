La seguridad primero

El carnaval es una de las fiestas más importantes en el calendario del panameño. Algunos celebran, otros descansan y muchos trabajan durante esos días. Son cuatro días que deben convertirse en buenos recuerdos y no en un mal trago provocado por alguna imprudencia. Disfrutar no significa exponerse al peligro; por eso las autoridades han reiterado que la prevención es clave. Acciones básicas como mantenerse hidratado, consumir alcohol con responsabilidad y evitar conductas temerarias pueden marcar la diferencia. Las instituciones de seguridad, como el Sinaproc, la Policía Nacional y otras entidades de salud, despliegan personal en todo el país para garantizar el orden público, prevenir incidentes, proteger a los ciudadanos y velar por que las fiestas se desarrollen con normalidad. Es lo que esperamos de ellas y lo que corresponde en un Estado que debe proteger a su población. Pero debemos tener algo claro: su labor no sustituye la responsabilidad individual. Cada ciudadano debe conducir con prudencia, evitar la violencia y disfrutar sin incumplir las normas. Por tanto, cuando celebremos estos días, hagámoslo con alegría, pero siempre conscientes de que todos queremos volver a casa sanos y tranquilos. Proteger la vida propia y la de los demás es un acto de respeto y amor por Panamá. Solo así la fiesta seguirá siendo motivo de orgullo nacional y no una lista de lamentos. La prevención no limita la diversión; la fortalece y la hace sostenible para todos. Ese es el verdadero espíritu de unas fiestas seguras.