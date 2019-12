Cada dos años, trabajadores y empresarios se sientan en una “mesa de diálogo”, para revisar el nuevo salario mínimo. Casi nunca llegan a acuerdo y es el Gobierno que finalmente impone el nuevo salario mínimo que para los trabajadores es insuficiente y para los empresarios un golpe a sus empresas que provocará despidos en muchas compañías. Si se analiza la situación real, Panamá es un país caro. Si bien aquí se tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica, cierto es que el costo de vida en muchas ocasiones es casi similar a países desarrollados. El metro cuadrado de un apartamento en ciudad de Panamá se asemeja en muchos casos al metro cuadrado de Miami. La comida es cara, la medicina es cara, la electricidad es cara… Entonces, si tenemos un costo de vida tan alto, como en varios países desarrollados, ¿por qué no se tiene el salario mínimo como en esos países? La situación está en algo fundamental: la producción. Mientras Panamá siga teniendo una productividad exageradamente baja, no habrá forma de aumentar los salarios al nivel de países desarrollados. Pero ese aumento de productividad no solo recae en los trabajadores; recae en la empresa y en el Gobierno. Tampoco se trata de producir más para nosotros mismos; se trata de producir más para exportar. Pero para exportar, el Gobierno tiene que crear las facilidades. Panamá puede tener una productividad alta, un costo de vida medio y salarios decentes. ¡Y esa sería la ecuación perfecta! Solo hay que echar a andar la creatividad, dejar a un lado la pereza y trabajar con dedicación, esmero y honradez. ¡Así de simple!o