Han pasado 82 días desde que los gremios magisteriales se declararon en huelga nacional. Este lunes, los maestros, o al menos la mayoría, regresan a las aulas de clases. Es una victoria pírrica. Los maestros no lograron derogar la Ley 462, ni revertir los descuentos salariales. Cientos de ellos deberán resolver procesos para no ser destituidos, ni reemplazados. El tiempo perdido de clases nunca podrá ser recuperado por completo, y las falencias en el sistema educativo, marcado por una profunda desigualdad y cuyos estudiantes resienten el impacto de la pandemia del 2020, son más evidentes que nunca. Se necesita una reforma integral educativa. Pero el cambio empieza por el diálogo, y el acuerdo firmado entre los gremios y el Ministerio de Educación (Meduca) demostró que es posible. El Meduca no hará más notificaciones de reemplazo y garantizará el cumplimiento del debido proceso. Los maestros se comprometen a volver adónde más son necesitados, a los salones de clases, a sus estudiantes. La Ley 462 volverá a manos ahora de la Asamblea. Pase lo que pase, habrá quiénes se opongan y quiénes apoyen la legislación. Todos tenemos derecho a protestar y manifestarnos contra lo que consideramos injusto, pero nunca más debemos dejar que la educación de nuestros niños sea rehén de una causa política.