Derecho al agua

La suspensión del suministro de agua potable en el área metropolitana se ha convertido en un problema recurrente; parece una excepción que se ha convertido en regla. Si no es una falla, ya común en el sistema de acueductos, ocurre un mantenimiento que deja a los capitalinos sin agua. ¿Qué está ocurriendo en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)? Todas las tareas de modernización, mantenimiento o reparación en la red demandan modelos de planificación que reduzcan al mínimo los perjuicios para los ciudadanos. Ciertamente, la actual administración del Idaan hereda deficiencias acumuladas por décadas; sin embargo, esto no puede ser una excusa para justificar un mal servicio. El agua es un derecho del que no se puede prescindir, como si se tratara de un simple proceso administrativo sin consecuencias. A diferencia de lo que ocurre en Panamá Oeste y otras provincias, donde la precariedad por el agua es la norma, en la capital aún el servicio funciona, pese a las fallas. La dirección del Idaan debe comunicar cuáles son sus posibilidades y limitaciones, y atacar los problemas de inmediato con comunicación constante a la población. Demanda una reforma urgente, más eficiencia, conservar su carácter público, entendiendo el servicio de agua como un derecho humano..