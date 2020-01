Financiamiento de campañas

Panamá entró en la etapa de revisión del Código Electoral y si realmente se quiere dar un paso en el camino correcto, se debe aprobar que las campañas políticas sean financiadas totalmente por el Estado. Y no se trata de aumentar los montos, sino de bajar los costos de las campañas. Pero más allá de esa reducción de los costos de la campañas, es tratar de cerrarle posibles puertas al narcotráfico, a la corrupción, a la podredumbre que ha corrompido la sociedad. Los barones de la droga están muy interesados en financiar candidatos, porque de esa manera tienen la oportunidad de introducir al sistema sus dineros mal habidos y, por el otro lado, lo ven como una forma de control del aparato estatal. Y no solo es en capas altas como presidente y diputado; financian los candidatos a alcaldes y representantes. Pero también los empresarios corruptos destinan millones de dólares en financiamiento político para luego cobrar con creces su “inversión” camuflada en donación. Es justo este peligro el que advierte Humberto De La Calle, el ex jefe del equipo negociador por parte del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, en el Proceso de Paz que se firmó entre el Estado colombiano y las FARC. El también ex candidato presidencial, periodista y escritor es muy consciente de los males del financiamiento privado y por eso recomienda un financiamiento cien por ciento estatal. No hay que inventar la rueda, hay que hacer lo correcto. ¡Así de simple!