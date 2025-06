Paz social y economía

La recuperación de la paz social debe ser hoy la prioridad de todos los sectores del país. Los conflictos desatados por la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, no pueden –ni deben– resolverse mediante la violencia ni al margen de los principios democráticos. El único camino legítimo y sostenible es el diálogo. Como ya lo hemos señalado en este espacio, la intransigencia tanto del Gobierno como de los grupos en protesta no hace más que profundizar la crisis. Ambas partes tienen la responsabilidad histórica de encontrar un punto de equilibrio. Es urgente que los maestros regresen a las aulas, que cesen las huelgas en las bananeras y en la construcción, y que se recupere la estabilidad laboral en regiones tan golpeadas como Bocas del Toro, cuya debacle económica comienza a extenderse al resto del país. La recuperación no será posible solo con inyecciones financieras. Hace falta reconstruir la confianza, generar entendimiento y promover acuerdos duraderos entre Gobierno, sector privado y los trabajadores. También es indispensable restaurar la credibilidad en la justicia y el funcionamiento de las instituciones. Sin estos pilares, no hay desarrollo posible. Nos queda mucho por hacer. Pero mientras los desencuentros no se resuelvan pacíficamente y persistan las injusticias sociales que hieren al país, hablar de recuperación económica será apenas una ilusión.