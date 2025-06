Panamá mejora, pero aún no logra nota de pase en informe ERCE de Unesco

En un día se revelaron los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), la Caja de Ahorros presentó un ultimátum a los educadores, y la ministra de Educación anunció que hay 10.000 maestros con interés de ocupar los puestos vacantes por la huelga docente.

Los resultados del estudio, efectuado entre 2023 y 2024 en jóvenes de tercer y sexto grado, muestran una leve mejora en comparación con los resultados de 2019. Sin embargo, esa mejora está lejos de alcanzar un resultado satisfactorio. “En tercer grado, el 5 1 % en Lectura y el 56 % en Matemática se encuentran por debajo de lo esperado, siendo los desafíos aún mayores en sexto grado con 72 % en Lectura y 90 % en Matemática”, destaca el informe.

El estudio también deja una clara evidencia de la desigualdad en la educación por nivel socioeconómico. Los estudiantes de escuelas públicas obtuvieron un puntaje de 665 y 658 en Lectura para tercer y sexto grado, respectivamente. Mientras que los estudiantes de escuelas privadas obtuvieron en promedio 809 y 779 puntos, respectivamente. De igual forma, en Matemática los jóvenes de escuelas públicas promediaron 665 y 628 puntos, mientras que los de escuelas privadas obtuvieron 757 y 735.

El estudio también reveló grandes diferencias entre las comunidades indígenas y no indígenas, obteniendo estas últimas mejores resultados. “La mayor diferencia que tenemos es entre grupo socioeconómico alto y grupo socioeconómico bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue marcando la diferencia en el país, en las posibilidades que tiene. Por lo tanto, es imperioso mantener y redoblar los esfuerzos de la política educativa, de invertir donde más se necesita. Hay menores resultados en las zonas rurales, hay menores resultados con estudiantes indígenas y rurales. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, invertir donde más se necesita”, dijo Carlos Henríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El plan de acción del Meduca para mejorar se centra en distintos puntos, como mejorar la cobertura, garantizar el acceso a internet y, sobre todo, fortalecer la formación a los educadores. “Nosotros arrancamos con una capacitación masiva que tenía más de 10 años que no se hacía. Tecnología, inteligencia artificial, dos semanas donde se hacía su implementación y luego el plan pedagógico. Unesco nos hace muchas recomendaciones de cambios de estrategias. Sin embargo, esto no es posible si el educador no se prepara”, destacó la viceministra académica de Educación, Agnes De León Chacón de Cotes. “Nuestro compromiso al 2030 es llegar a los niveles establecidos en todas las regiones en comprensión lectora y en matemáticas. Así que nuestro plan estratégico en el eje de educador se ha enfocado en la capacitación”, acotó.

Los planes del Meduca dependen del trabajo en conjunto con los maestros, sin embargo, a la fecha las autoridades no dan detalles de cuántos se mantienen en huelga ni cuántos se mantienen trabajando. La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que a muchos docentes se les descontó el salario injustamente. “No es que pierda el estatus de docente, es que el espacio no alcanzaba en la Contraloría y ayer me lo explicaron, es por investigación. Pero de todas maneras hay gente que no tenía que estar ahí y de verdad pido perdón por ellos y ya estamos tratando de resolver la mayoría de los casos”, manifestó Molinar. La ministra defendió el decreto que norma el proceso de nombramiento de reemplazos y aseguró que ya decenas de miles de personas han mostrado interés. “Nosotros tenemos que apostar por la vida educativa. Por eso hicimos el decreto. Porque hay gente que quiere dedicarse a la política, que lo decidió así. Nosotros necesitamos en el sistema gente que quiera dedicarse a la educación. Porque nuestros niños merecen y tienen derecho. Ellos son nuestra prioridad y por ello vamos a hacer este esfuerzo de poner un docente en cada una. Ya hay más de 10.000 personas que se han acercado a las sedes regionales o al Meduca a actualizar sus estatus”, resaltó.

La huelga docente se ha extendido por más de dos meses, y se ha suspendido el pago de más de un millón de dólares, según reveló la ministra Molinar. El impacto en las finanzas de los docentes parece haberse reflejado en el pago de compromisos financieros. En su cuenta oficial de X, la Caja de Ahorros envió un mensaje a los maestros. “Informamos que hemos identificado atrasos en los compromisos financieros por parte de algunos clientes del sector educativo. Esta situación puede impactar directamente su historial crediticio y limitar su acceso a productos financieros en el futuro. Les invitamos a acercarse a cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional, donde podrán recibir orientación y evaluar alternativas que les permitan regularizar su situación.”