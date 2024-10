Tras la salida de PISA, ¿cuáles son las alternativas de Panamá?

No obstante, ERCE y PISA no son las únicas pruebas aplicadas a nivel global para medir el rendimiento estudiantil y la calidad del sistema.

La alternativa del Meduca

Críticas y ejemplos

La decisión de la ministra Molinar ha dividido las opiniones sobre cómo el país hace las evaluaciones de avance del sistema educativo. Mientras hay sectores que ponderan la decisión, otros advierten de los peligros de retirarse.

Mientras el sector empresarial a cuestionado la medida y algunos gremios magisteriales, en esta ocasión, si coinciden con Molinar aunque por razones distintas. Sostienen que PISA “no toma en cuenta” el contexto cultural de países como Panamá.

La agrupación Jóvenes Unidos por la Educación, cuestionó a Molinar y su argumento de que PISA ya “dice lo que sabemos” sobre el mal estado del sistema.

“Obviar o fingir que no existen las disparidades educativas no nos exime de la responsabilidad de resolverlas. Lo que no se mide no se puede mejorar’’.

En un punto medio están países como Chile, que integran hasta tres pruebas internacionales en diversas áreas del conocimiento. En matemáticas y ciencias, por ejemplo, han aplicado la prueba Timss en 2023, al tiempo que hacen evaluaciones que contemplan las habilidades digitales de los estudiantes y las socioemocionales, para las que también existen pruebas desarrolladas tanto por la IEA como por la propia promotora de la prueba PISA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).