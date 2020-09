Uno de los valores más importantes es la responsabilidad, algo que debe tenerse muy en cuenta en estos tiempos de pandemia. Entre escándalos y luchas internas sobre los tratamientos contra la COVID-19, el país ha tomado un respiro y tanto los contagios como las muertes han bajado sustancialmente. Pareciera que hemos superado el peor momento, pero el peligro está latente. Inglaterra dio un frenazo a la vuelta al trabajo, a llevar público a los estadios e impuso una serie de medidas restrictivas, porque hay serios indicios de un rebrote. La decisión de Inglaterra no es nada descabellada, porque otros países han sido víctima de la irresponsabilidad de su población que presionó por la reapertura y hoy paga caro las consecuencias. Es el caso del vecino país Costa Rica, que llevó inicialmente la batuta del buen hacer, pero descuidó los flancos importantes y la COVID-19 les ha pegado con fuerza. Panamá no escapa a esa realidad y en el primer descuido, ya experimentamos la irresponsabilidad de la gente. No solo se trata de la muchedumbre que se encontró en Amador en la ciudad capital, lo es también la gente que insiste en salir a las playas, a fiestas y realizar encuentros que luego se reflejan en las redes sociales. Y es gente de todas las clases y colores. El verdadero combate contra la COVID-19 no es otro que la responsabilidad de cada persona y eso parece que a muchos les cuesta asumirlo como un valor que les puede salvar la vida. ¡Así de simple!