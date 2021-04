Una limpia necesaria

La reciente detención de un subteniente de la Policía, quien trabajaba para la banda Bagdad, no es más que el preludio de lo que hay dentro. Y es que en la Policía funcionan miembros que han sido cooptados por los barones de la droga. No se trata de un mal propio de Panamá; en México, Colombia y los países centroamericanos, entre otros, sufren de este grave problema. Con la detención de este subteniente y el golpe en la cabeza que se le dio a Bagdad, banda a la que la ligan con 27 asesinatos, el nuevo director de la Policía está mandando un mensaje importante. La Policía necesita de una limpia integral y sacar de sus filas a todas esas manzanas podridas, porque lo que se juega es la estabilidad del país. El problema del narcotráfico es serio y ya en países como México no solo ha penetrado los estamentos de seguridad, sino sus congresos y gobernaciones, entre otros. Lo triste es que ya esa realidad golpea el país. Recientemente fuimos testigos del asesinato de un exdiputado, lo que dejó muchas preguntas sueltas. Lo grave del problema es que, si no hacemos nada hoy, nos encaminemos hacia lo de Honduras, de donde, en Estados Unidos, acaban de condenar al hermano del actual presidente y ligado a este también con el narcotráfico. La Policía debe seguir limpiando la institución y sacar a todas esas malas unidades. Por allí es el camino. ¡Así de simple!