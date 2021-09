El diálogo es el camino

Por mucho que no guste, la labor de legislar recae en la Asamblea Nacional. Esa es su función constitucional y las reformas al Código Electoral no son la excepción. La reciente disputa por los cambios introducidos por los diputados a las reformas consensuadas por una comisión convocada por el Tribunal Electoral parece que han llegado a un feliz entendimiento. Y es que el diálogo es la mejor fórmula para llegar a acuerdos, pues de nada valen las voces estridentes o los gritos ofensivos y los epítetos, porque con ello se logra todo lo contrario: la anarquía. La mesa técnica entre magistrados, Fiscalía Electoral y diputados llegó a acuerdos importantes y ahora toca al presidente del Legislativo, como se espera, llevar a feliz término este proyecto. Quizás lo que pasó con la discusión de las reformas electorales sea la fórmula perfecta para llegar a entendimientos. Pronto entrarán las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social y tocará al presidente del Legislativo mediar para lograr el entendimiento requerido para pasar la nueva ley. Y esta sí trata de un tema que toca la piel de cada panameño. No es el que más grita quien tiene la razón y es allí la función valiosa del diálogo. La ofensa y la prepotencia no podrán arrebatar lo que corresponde a la Asamblea. Guste o no, es nuestra Asamblea. ¡Así de simple!