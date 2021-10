El giro necesario

Las manifestaciones en la calle de cualquier tipo, ya sea para exigir agua o reparación de vías o puestos de trabajo, como las que se hacen contra la Asamblea Nacional, lejos de cumplir el cometido esperado, lo que generan es rechazo de la propia población. Resulta que esa población, a la que dicen defender, es la misma que sufre los tranques y dificultades con esas acciones. Y no se trata de que sus quejas, la de los que se manifiestan, no tengan eco en la población, sino que esas manifestaciones no causan ningún efecto. Hoy es con la Asamblea y el Gobierno de Cortizo, pero ayer eran contra Varela y antes contra Martinelli. El liderazgo que hoy llama a protestas tiene que evolucionar en sus acciones, para que los tranques con protestas sean la última opción. Deben hacerse sentir con acciones que demuestren cómo se puede resolver el problema y ridiculizar al funcionario que no cumple con su deber. Se tiene que empezar a dibujar el país que debemos tener, en lugar de empeorar los problemas que hoy padecemos. No es que dejen de realizar marchas, sino de hacerlas al momento necesario. Gandhi fue un gran líder indio que cambió la protesta política de su época. Acá tienen que evolucionar y hacer ese giro necesario, porque las manifestaciones de hoy más afectan que lo que resuelven. ¡Así de simple!