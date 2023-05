Los últimos 30 años han sido de ensayo y error con la pobreza. No importa cuál Gobierno, lo cierto es que no se ha podido erradicar este gran problema del país. Nos gastamos millones de dólares en estudios y otros millones de dólares en subsidios para resolver el problema, pero sigue allí. Dicen que la educación va de la mano con la nutrición, pero parece que nosotros no hemos sabido hacer esa combinación. En su lugar damos dinero en efectivo, que sí ha funcionado para que la chicha fuerte se cambie por el aguardiente destilado en botellas de vidrio... Necesitamos políticas públicas efectivas, que nos conviertan en un país que va camino al desarrollo. El ingreso percápita que tenemos, de 40 mil dólares, supera con creces el de Chile y el de Uruguay y muy superior al de muchos países europeos, pero la gran pobreza que padecemos dice que toda esa riqueza está en un solo lado y no bien repartida. Y no se trata de quitar de un lado para poner en el otro; de lo que se trata es de crear políticas públicas efectivas que logren desarrollar el cerebro de los más pequeños en esas comunidades pobres. Además, crear fuentes de trabajo que generen ingresos para las familias. Solo hay que saber invertir en mejores políticas públicas, porque llevamos 30 años con un mismo esquema y todo indica que no da resultado. ¡Así de simple!