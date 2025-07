Matraqueo dañino

La Asamblea Nacional cerró esta semana sin acuerdos para la conformación de las comisiones permanentes que deben atender iniciativas de ley urgentes propuestas por el Ejecutivo y los propios diputados. Los diputados, sin trabajar como corresponde, se justificaban inicialmente sobre las dinámicas normales de negociación que ocurren en órganos parlamentarios, algo esperado y comprensible dada la naturaleza misma de la institución. El problema subyace en la motivación y práctica política que han demostrado las fuerzas que tienen representación en la Asamblea. Fruto de alianzas electorales coyunturales, diputados de partidos e independientes que no han presentado a la población ningún programa político ni hoja de ruta que plantee una visión de país, más allá de consignas vacías contra la corrupción que no pasan de ejercicios teatrales para redes, hablar de un “chenchén” que no llega, o agitar proyectos de ley populistas. Hasta ahora, ni la Asamblea ni sus diputados, con contadas excepciones, han marcado una diferencia respecto a las administraciones anteriores. La capacidad adquisitiva y calidad de los panameños se degradan en medio de promesas vacías, mientras el descontento se incrementa por la falta de empleo, el alto costo de la vida, la corrupción y un creciente estilo autoritario de gobernar. La población está cansada de los matraqueos politiqueros que solo priorizan la sobrevivencia en la curul por encima del país. Urge una Asamblea que fiscalice, que juegue su rol constitucional de contrapeso y cumpla a los ciudadanos.