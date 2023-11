Lectura necesaria

Hay que empezar a leer a nuestra sociedad. Para cualquiera es fácil definir que hay un hartazgo social. Que la sociedad no está satisfecha con lo que tiene. Los ejemplos de problemas como los actuales son varios en Latinoamérica, pero uno que puede dibujar lo que pasa hoy en Panamá y hacia dónde puede conducirnos fue lo que pasó en Bolivia. Evo Morales, fue un dirigente cocalero, se popularizó con los cierres de calles y luego fue diputado y luego presidente de Bolivia desde 2006 hasta 2019. Estuvo casi 14 años en el poder. Durante el gobierno de Evo, Bolivia tuvo muchos avances, pero Evo no dejó un sistema que permitiera a Bolivia tener paz política y estabilidad por décadas, porque fue víctima de cierres como los que él mismo promovió. Esos cierres lo obligaron a renunciar y luego a huir de su país. Panamá hoy tiene cierres de vías y aunque no ha aparecido nuestro Evo, no es difícil colegir que eso está en gestación. ¿Por qué terminar como Bolivia? Panamá debe mirar a los países nórdicos. ¿Cómo lograron la estabilidad política, social y económica? Panamá puede lograr mucho más y ser ejemplo de desarrollo humano, pero tenemos que ponernos de acuerdo y eso parte con un acuerdo nacional. Se parte tomando en cuenta a cada liderazgo. Necesitamos enrumbar a nuestra sociedad hacia el grado de desarrollo. No podemos equivocarnos. ¡Así de simple!