El antes y el ahora

Hoy son padres y abuelos y cuando éstos se comparan a sus hijos o nietos, hay una diferencia abismal en cuanto a ortografía, belleza de letra; cómo dividen, suman y restan mentalmente o la forma de abordar un problema para solucionarlo. La pregunta es ¿por qué? El tema es digno de análisis, porque hace un tiempo se cuestionaba la cantidad de días-clase que tiene un estudiante, versus estudiantes de otros países. Se cambió la jornada y ahora los muchachos dan más días-clase que en décadas anteriores, pero la calidad ha disminuido. Para los 70 y 80, los estudiantes tenían hasta cuatro meses de vacaciones. Hoy tienen la mitad. Los salones no tenían aire acondicionado, había que investigar en la biblioteca. Nadie se podía llamar entre sí, porque no había teléfono como ahora... No había computadoras. Quizás la sociedad panameña debe retrotraer la forma como educa a sus hijos, porque lo que está haciendo no funciona. Seis de cada diez estudiantes no comprende lo que lee. ¿Por qué? A Finlandia se considera el país con la mejor educación del mundo. ¿Cómo lo hace? Dice que en Finlandia, la escuela y el aprendizaje formal no comienzan hasta los siete años. Antes de esa edad, las preocupaciones de los niños no son la lectura, la escritura o la aritmética, sino jugar, hacer amigos, comunicarse, ser activos, ser creativos, explorar el exterior y gestionar el riesgo. Quizás debemos empezar a explorar nuestro pasado y traer lo bueno para mejorar nuestra educación y, por qué no, emular a los finlandeses con niños jugando, en lugar de meterlos en guarderías que los embuten de “conocimientos” que no podrán digerir. ¡Así de simple!