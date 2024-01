Empleos cualificados

Panamá tiene que comprometerse en un proyecto a largo plazo que la lleve a ser el país ideal de América. Es un país pequeño, con amplias posibilidades de alcanzar el desarrollo, pero tiene que enfocarse en preparar a los jóvenes para labores de alta cualificación: programación informática, analistas y diseñadores de software y multimedia, las ingenierías (eléctricos, electrónicos, etc.) y la arquitectura técnicas, topógrafos y diseñadores. Tiene, a su vez, que enfocarse en traer al país empresas de alta tecnología, de ensamblaje, etc. Tenemos un canal, unos puertos de primera, entonces vamos por la tecnología de punta. Hasta ahora los políticos nos hablan de infraestructura, con lo cual generan empleos pero de construcción. Necesitamos producir de aquí para el mundo y se puede lograr con un gran plan de desarrollo. El turismo en una fuente de generación de empleos, cierto, pero además de estos, necesitamos empujar la alta tecnología en Panamá. ¿Por qué no pensar en un centro de lanzamiento de satélites desde Sarigua? Ya fuimos seleccionados por Estados Unidos para la fabricación de microchips; ahora falta que preparemos a la gente para realizar esas labores. Enfoquémonos en la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay que pensar en grande, para ser grandes. ¡Así de simple!