¿De vuelta a la democracia?

El régimen venezolano podría estar a punto de perder el poder tras 25 años de gobierno. A casi ocho días Venezuela se alista para las elecciones del 28 de julio y parte de las miradas del mundo están puestas en la posibilidad de que la oposición - bajo el liderazgo y carisma de la inhabilitada María Corina Machado, encarnados en Edmundo González Urrutia (que lidera la intención de voto con un 59.1%) logre vencer al dictador Nicolás Maduro. “Baño de sangre y guerra civil”: con esto amenaza Maduro si pierde las elecciones y esto hay que condenarlo internacionalmente. El pueblo venezolano clama a gritos que regrese la democracia y así lograr una reconstrucción social, económica y política, la gente no puede esperar más. No hay espacio para la omisión internacional, ahora es momento de que la presión se haga intensa y unificada. Si Maduro pierde, la comunidad global debe participar para garantizar una salida pacífica y evitar más desgracias en ese país. Ya Panamá vive - en carne propia - los destellos de la crisis venezolana con su migración irregular sin precedentes. No hay que darle oxígeno a la cúpula chavista, hay que dar pasos firmes. La estabilidad de ese país y de la región depende - en gran medida - de esa elección. Que no impere la inacción diplomática.