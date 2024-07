A no olvidar a los niños

La sonrisa de un niño salva, sana. No hay nada más luminoso que su mirada, su rostro, su tono de voz. En cada niño nace la humanidad, escribía el Nobel de Literatura Jacinto Benavente; la madre Teresa de Calcuta, al referirse a ellos solía decir que los niños eran como las estrellas, pues nunca había demasiados. Y es que no hay duda que es el tesoro más valioso de una sociedad. Hoy Día del Niño y la Niña - más allá de la celebración - también hay cabida para exigir al Estado las garantías y la estabilidad necesaria para que los derechos de los niños a la educación, salud, bienestar y recreación no se queden en campañas ni discursos. Hay que exterminar los abusos, la violencia, la desnutrición, el trabajo infantil. Y si miramos al mundo: es imperativo frenar la guerra contra la infancia: conflictos bélicos y la migración irregular son realidades que matan sin compasión. Nuestros niños merecen vivir en un ambiente sano y seguro. Su protección, cuidado y resguardo es un compromiso prioritario. Entendamos que este día no es solamente regalos y fiestas. Hay muchos puntos de fondo que van ligados a las estrategias y políticas nacionales e internacionales que se deben afinar para no seguir fallando a nuestra niñez. Por ellos todo, son nuestra prioridad, son el presente y el futuro. No los dejemos solos, son nuestros ciudadanos más vulnerables. El tiempo que se pierde en debates vacíos, en el futuro avergonzará a todo un planeta.