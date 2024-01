Espaldarazo a las artes

Ya, por fortuna, está materializada la Ciudad de las Artes, un “megacentro” cultural y educativo que pretende impulsar la cultura y ser un hub del sector en la región. Sin duda, hay motivo para celebrar, pero sin olvidar todo lo que supuso este gran logro. Los artistas y los estudiantes de arte han estado enfrentando —por años— duros obstáculos. El Ballet Nacional, por ejemplo, después de 51 años, finalmente tendrá su espacio. Ha sido larga la espera y ahora todos los gobiernos que estuvieron involucrados se adjudican “la hazaña”. Y es que, ¿por qué tardó once años en consolidarse? Hace falta poner la lupa y fiscalizar los proyectos y sus operaciones, no es justa tanta demora. La cultura ha permanecido relegada y de última en las prioridades del presupuesto del Estado de todos los gobiernos. Pocos se han dado cuenta de que la cultura es una potente herramienta para educar. Es sinónimo de desarrollo de una nación: concilia, impulsa, une. Como terapia, el arte hace que un individuo sienta paz, alegría, esperanza. Es imperativo que en los planes de quienes buscan llegar al Palacio de Las Garzas se imponga el poder de la cultura y que se garantice el acceso a la diversa oferta existente. Es necesario que se trabaje arduamente para que la Ciudad de las Artes no quede solo en una edificación imponente, sino que en su corazón lata la esencia artística patria que tanto nos hace falta.